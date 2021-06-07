У минулому місяці український автопарк поповнився 622 повністю електричними автомобілями (BEV).

Такий травневий результат виявився на 34% меншим, ніж рік тому, повідомляє Укравтопром. Частка нових машин в цій кількості становила 11 відсотків.

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Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто – 590 шт. (нових – 66 шт., уживаних – 524 шт.). У порівняння із торішнім результатом реєстрації легкових BEV зменшились майже на 36 відсотків.

Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, новою була лише одна машина. Відносно травня 2020 року попит на комерційні електромобілі збільшився на 14 відсотків.

Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. Впродовж місяця українську реєстрацію отримали 186 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 66 реєстрацій. У трійку бестселерів травня потрапив Audi E-Tron. Цей електрокар вибрали 33 автомобілісти. Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 32 реєстрації. Замикає ТОП-5 травневого ринку автомобілів на акумуляторних джерелах живлення Chevrolet Bolt – 29 шт.

Найпопулярнішим комерційним електромобілем місяця став Renault Kangoo Z.E. – 24 реєстрації. Всього за п’ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли трохи більше 3 тис. од. електромобілів, або на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 90 відсотків.