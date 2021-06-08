Влада Сполучених Штатів вірить в електромобільне майбутнє і вважає що треба зробити все можливе для якнайшвидшої відмови від традиційних автомобілів.

Стратегія президента Джо Байдена з перетворення Сполучених Штатів на електромобільну країну включатиме прискорення темпів перероблювання батарей для повторного використання літію та інших металів. Про це в інтерв’ю Reuters повідомили джерела, наближені до адміністрації президента.

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Згідно з екологічним ініціативам Байдена, до 2050 року США мають стати кліматично-нейтральною країною. Також ці ініціативи повинні допомогти Сполученим Штатам обійти Китай за всіма основними пунктами.

За інформацією видання, завершити 100-денний огляд прогалин у ланцюжках постачання в ключових областях, включаючи електромобілі, адміністрація президента має намір у наступну п’ятницю.

Ці прогалини включають постачання мінералів, які використовуються в батареях електромобілів та побутовій електроніці. Адміністрація Байдена шукає способи скоротити використання металів у нових хімічних батареях.

Раніше цього року президент США Джо Байден підписав розпорядження, на виконання якого різні урядові агентства направлять до Білого дому звіти, частину з яких опублікують вже цього тижня. Ці дані будуть використані для просування екологічних ініціатив президента.

Відповідно до плану, до 2030 року більшість вироблених в США автомобілів повинні бути електричними, а до 2040 року на електротягу планують перевести весь американський автопарк.

Серйозною проблемою в досягненні цієї мети можуть стати нормативні обмеження, спрямовані на збереження навколишнього середовища, оскільки для виробництва батарей знадобляться великі запаси кобальту, літію та інших рідкісних металів. Більшу частину металів Білий дім розраховує отримати в країнах-союзниках.

Також адміністрація розглядає прямі інвестиції в наукові дослідження і проекти з утилізації відходів та розширення внутрішнє перероблювання використаних акумуляторів.

“Велика частина можливостей з перероблювання літію – це рециркуляція, і ми є світовим лідером в перероблюванні літію з існуючих батарей та використанні його в нових батареях”, – кажуть у Білому домі.

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За оцінками уряду США, без рециркуляції “електромобільна революція” призведе до того, що тільки до 2040 року на звалищах у США буде поховано 8 мільйонів тонн акумуляторних батарей.

За підрахунками експертів, до 2040 року перероблювання вийшовших з експлуатації акумуляторів може скоротити прогнозовану потребу у міді для батарей електромобілів на 55%, літію – на 25%, а кобальту та нікелю – на 35%. Що, своєю чергою, дозволить відмовитися від відкриття нових шахт.

З цією метою у США почали відкривати переробні заводи. Минулої осені Amazon.com Inc інвестувала у Redwood Materials, приватну фірму по перероблюванню відходів з Невади, яка підписала угоду на перероблювання брухту і деталей акумуляторів для Nissan Motor.

Про створення власного переробного виробництва у Неваді заявила й Tesla. Паралельно компанія укладає контракти зі сторонніми переробниками. На заводі Apple Inc в Остіні, штат Техас, почали переробляти старі iPhone та іншу електроніку. Уряд США також є найбільшим акціонером гірничодобувної компанії TechMet, яка інвестує у канадську компанію з перероблювання акумуляторів Li-Cycle Corp.

У 2020 році світові продажі електромобілів перевищили 2,5 мільйони. За прогнозами IHS Markit, цього року вони зростуть ще на 70% і продовжить рости до 2040 року. Без перероблювання забезпечити всі ці автомобілі акумуляторами буде досить складно.