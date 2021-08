Что следует сделать с авто из США по прибытии его в Украину, и сколько это может стоить.

Авто из США приобретают все большую популярность в Украине – сейчас таких в предложениях о продаже "свежепригнанных", то есть недавно прибывших из-за границы и растаможенных, почти 40%.

Однако есть определенные различия между машинами для североамериканского и европейского рынка, о которых следует знать тем, кто приобрел или планирует приобрести такой автомобиль, и настроен безопасно и не нарушая местных правил эксплуатировать его в Украине.

Для этого мы создали этот краткий справочник: на что следует обратить внимание, и какие шаги следует выполнить, чтобы "американка" и ее владелец чувствовали себя "своими" на местных дорогах.

Заменить красные указатели поворота желтыми

Американские авто в задних фонарях имеют совмещенный стоп-сигнал с указателем поворота красного цвета. Это может сбивать с толку других водителей, а еще это противоречит украинским стандартам, в которых указано, что "стопы" должны быть красными и светиться все время, пока задействована тормозная система, а "поворотники" – желтого цвета.

Самый простой вариант, где конструкция фонаря такое позволяет, – заменить лампу красного света аналогичной, которая излучает желтый свет (если лампа повторителя поворотов имеет отдельный цоколь). Однако так не всегда везет – в некоторых авто придется сменить проводку или перепрограммировать блок управления внешним светом, или же модифицировать LED-фонари, заменив часть красных светодиодов желтыми (в специализированной мастерской).

Другой вариант – купить аналогичные по размеру фонари от европейской модели, а если таковой не существует – заказать из Китая, там обычно есть все. Также, если их нет, следует позаботиться о наличии боковых повторителей сигнала поворота в наружных зеркалах или передних крыльях, этого требует соответствующий ГОСТ.

Расходы: от $20 – за замену лампочки с "прошивкой" контроллера или незначительной модификацией проводки, $100...200 – за "перепаковку" светодиодных фонарей, и до $500...700 – за комплект европейских подержанных фонарей или новых китайских с "евросветом" в "оригинальном" исполнении или стилизованных. Плюс модификации LED-фонарей – можно заказать динамический указатель поворота.

Заменить внешнее зеркало заднего вида со стороны водителя

Машины из США имеют плоское внешнее зеркало на дверце водителя. Согласно тамошним нормам, такое его выполнение позволяет без оптических искажений определять дистанцию до объектов, что должно было бы повышать безопасность при маневрах задним ходом. Недостаток такого решения – сектор обзора маловат, настолько, что часто не видно автомобилей, которые движутся по соседней полосе в одном с вами направлении.

Что стоит сделать. Заменить зеркальный элемент асферическим, с которым водитель сможет осматривать значительно больше пространства. Конечно, после замены следует помнить, что "Objects in mirror are closer they then appear" – объекты в зеркале на самом деле значительно ближе, чем это кажется.

Расходы: около $20 ... $50 – за зеркальный элемент, и еще несколько гривен за его замену у мастера, если не справитесь с такой операцией самостоятельно.

Перевести спидометр с миль на километры

Исторически сложилось, что в США расстояние измеряют в милях (точнее – уставных милях, потому что есть еще другие, например – морские мили). Одна такая миля содержит 1,6 привычного нам километра. Соответственно шкала спидометра, разграфленная в милях в час, может мешать правильно оценивать скорость движения и привести к совершению нарушений (которые наказываются штрафами) или другим негативным последствиям.

Что стоит сделать. Обычно американские машины имеют на спидометре меньшую дублирующую шкалу в километрах в час: можно наловчиться ею пользоваться. Однако это не слишком удобно. Лучше заменить циферблат, если панель приборов подвергается такой операции, и получить спидометр в км/ч. Также некоторые авто имеют возможность вывода на экран электронного спидометра в км/ч – это тоже вариант. Если существуют европейские аналоги вашей модели – можно заменить панель приборов целиком, если система автомобиля позволяет это сделать.

Расходы: от $0, если панель приборов имеет электронный дисплей и возможность переключить его в режим метрической системы вывода данных (км/ч), $20...50 – за изготовление и замену циферблата, и до $1000 – за замену панели приборов целиком, в том числе на "виртуальную" (с одним большим дисплеем вместо аналоговых указателей) от сторонних производителей.

Установить фары европейского стандарта

Фары главного света в американских автомобилях имеют симметричную форму света, более простыми словами – они работают как прожекторы, давая два круглых луча. При этом водитель видит ярко освещенную часть дороги впереди себя, а в темноте остается обочина и все что есть на ней. Кроме этого такая форма лучей мешает некоторым водителям встречного транспорта. Европейские стандарты предусматривают другую форму распределения света, в частности меньшую направленность светового потока на встречную полосу, более широкое освещение дороги впереди и отдельный участок для освещения обочины и дорожных знаков.

Что стоит сделать. Улучшить ситуацию установкой "ксенона" или LED-ламп не удастся – все дело в оптике, которую придется заменить. Можно полностью, то есть установив фары европейского образца (оригинальные, или от альтернативных производителей), можно "переупаковкой" линз, если фара подвергается такой процедуре.

Расходы: от $0, если удачно продать свои подержанные фары (на них всегда есть спрос, так как "битков" прибывает немало), и сразу купить комплект новых от стороннего производителя. Если же у вас уже есть "биток" с поврежденными фарами, который планируете восстановить и ездить на таком авто, то лучше сразу покупайте европейские.

"Переупаковка" линз (если фара не рефлекторная) преимущественно обходится в $100...250 за фару, в зависимости от конструкции и сложности работы. Покупка новых (или подержанных евростандарта) фар может обойтись от $300 за комплект, и даже до нескольких тысяч долларов – если имеете дело с матричными или лазерными фарами для авто последних лет выпуска.

Следующие несколько советов скорее касаются комфорта, но не слишком влияют на безопасность движения. Однако и эти моменты являются достаточно важными, потому что водителю с ними придется сталкиваться каждый день, когда он пользуется автомобилем.

Задняя противотуманная фара

Данное устройство обязательно по нашим стандартам, но отсутствует у американских автомобилей. В конце концов, если вы самостоятельно проводили сертификацию автомобиля, вас об этом уведомили. Установить заднюю "противотуманку" непросто – нужны изменения в проводке, замена выключателя главного света, сама фара и место, куда ее прицепить. Однако если планируете пользоваться машиной не один год (возможно дождетесь возвращения коррупционного техосмотра), тогда придется поразмыслить, или заплатить тому, кто уже знает как установить эту фару. Либо быть готовым давать взятку на каждом ТО.

Шаг частоты FM-радио

У американских авто он идет "скачками" только по нечетным значениям – 101,1...101,3...101,5... то есть примерно половина доступных радиостанций FM-диапазона становится недоступной. После введения квот на украинском радио его мало кто слушает, но все же... Отдельные марки авто позволяют "прошить" штатный блок аудио, и четные частоты появятся в настройках тюнера. Это может быть простая операция, когда все происходит с помощью OBD кабеля и диагностического адаптера, или чуть сложнее, когда нужно снимать само устройство и "поиграться" с программатором в его микросхемах.

Цена вопроса – $10...$50. Если аудиоустановка имеет интерфейс Bluetooth – можно пользоваться смартфоном, запуская музыку с него, со стриминговых сервисов, которые имеют собственную библиотеку или ретранслируют радиостанции. Решение бесплатное. Не слишком качественный вариант, однако рабочий – FM-трансмиттер, к которому можно подсоединить тот же смартфон, и передавать звук на определенную свободную от радиостанций нечетную волну штатного приемника. Такой вариант обойдется в $10...$20.

Еще один способ, когда "прошивка" недоступна, или же хочется чего-то большего, чем может дать заводом установленная "голова" – заменить ее на другую, с большим дисплеем и операционной системой Android, чтобы получить не только радио, но и все сервисы как на смартфоне, включительно с навигацией, видеоплеером, голосовым управлением и всем остальным. А еще такие устройства "Тесла-стайл" довольно круто выглядят, но и стоят так же – до $1000.

Язык интерфейса бортовых систем и единицы измерения

Кроме миль, американцы еще и меряют температуру в градусах Фаренгейта. А это совсем необычно, когда нормальная температура на улице составляет +70 градусов, а при +14 выходить из дома без зимней одежды точно не стоит. Кроме этого маршрутные компьютеры авто из США могут отражать расход топлива в милях на галлон, что непросто сразу перевести в привычные нам литры на 100 километров, да и вообще меню может быть на английском языке, которым не все владеют.

Самый простой вариант – поискать в настройках пункт с выбором языка и единиц измерения, и все приобретет привычный вид за секунду. Хуже, когда такой возможности нет – здесь лучше выучить английский язык. Он точно понадобится не только в авто. А если нет – снова придется обращаться к электронщикам, возможно, есть способы перепрограммировать устройства, которые имеют пользовательский интерфейс или "прошить" у них понятный водителю язык. И совсем скверно, хоть такое сейчас встречается крайне редко, когда те же градусы по Фаренгейту нанесены, например, на диск управления климатической

установкой – придется либо смириться и привыкать, либо выдумывать какие-то наклейки.

Затраты: от $0 – за самостоятельную настройку бортовых систем до $20...100 – за такую услугу у специалистов по автомобильной электронике.

Брызговики

Обычно ими комплектуются внедорожники, другие легковушки реже, разве в "высших" комплектациях. Однако они позволяют автомобилю дольше оставаться чистым, особенно снизу, меньше грязи будет попадать на пороги (и на одежду соответственно), ваше авто не будет создавать водяной туман для тех, кто едет позади вас в дождливую погоду. К тому же, эксплуатация автомобиля без брызговиков (подчеркнем, предусмотренных конструкцией) запрещена ПДД (п. 31.4.7). Конечно, если у вас есть время и вдохновение, аргумент о конструктивном отсутствии их на вашем авто можно оставить для дальнейших дискуссий с патрульными. Заказ же брызговиков из Китая обойдется в $10...20, покупка в Украине – примерно втрое дороже.

Зимняя резина

Авто из Америки преимущественно прибывают со "всесезонной" резиной. Однако для собственной безопасности не стоит в зимнее время полагаться на эту универсальность – "переобуйте" авто в специализированные шины с рисунком протектора, предназначенным для езды по снегу и льду зимой.

Номерные знаки

Места крепления номеров в американских авто прямоугольные, обычные украинские "бляхи" в них закрепить невозможно. Для заднего номера есть два варианта: оставить оригинальную рамку, заказав номер "неформатного места закрепления номерного знака", как это сказано в ГОСТ 4278:2019. Цена дополнительного номера – 400...500 грн. Или купить переходник с американских отверстий на "нашу" рамку – это обойдется в 200 – 300 грн.

Передний, в любом случае, даже если в авто нет штатного места для него, придется установить стандартный. Для этого нужна площадка, часто подходят недорогие от Daewoo или Chevrolet украинского производства, к которой уже крепится пластиковая рамка. Такие предлагаются на авторынках в рядах с запчастями к "нашим" машинам. На некоторые авто можно просто к бамперу прикрутить обычную пластиковую рамку, и в ней закрепить номерной знак.

Все выглядит слишком сложно?

Тогда напомните себе, что, купив авто из Америки, вы, по задумке, потратили значительно меньше, чем пришлось бы выложить за аналогичную европейскую модель сразу с "правильными" фарами, зеркалами и всем остальным. Потому, учитывая это, все же стоит подготовить заокеанскую машину так, чтобы она максимально соответствовала украинским стандартам, а езда на ней была действительно безопасной и комфортной.