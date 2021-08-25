За полгода в Украину в режиме импорта было ввезено 280,3 тыс. легковых автомобилей. Общая таможенная стоимость этих авто составляла свыше 2,1 млрд долларов США.

По сравнению с первым полугодием прошлого года импорт легковых авто вырос почти на 87 тыс. единиц, или на 45 процентов. На их приобретение импортеры потратили 1,05 миллиарда долларов.

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Наибольшее количество автомобилей с пробегом было импортировано из Германии, с января по июнь – 46 тыс. шт., общая таможенная стоимость которых составляла 231 миллион долларов. На втором месте США, откуда в Украину завезли и растаможили 40 тыс. подержанных легковых авто на сумму 286 миллионов долларов. На третьем месте Польша – 25 тыс. машин (на 66 миллионов долларов).

В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония. Из “Страны восходящего солнца” за шесть месяцев завезли 11,2 тыс. авто. Японские поставщики заработали на этом почти 260 миллионов долларов. Далее следуют Китай и Румыния, откуда в страну прибыло 11 тыс. ед. и 5,8 тыс. ед. новых машин соответственно. Импорт новых легковых автомобилей из КНР стоил Украине 38 миллионов долларов, а из Румынии – 67 миллионов долларов.