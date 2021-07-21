Автомобиль-утопленник – потенциальная бездонная яма для семейного бюджета и кошмар для любого автовладельца.
В связи с недавними потопами в Германии, Нидерландах, Австрии и Бельгии, а также некоторых городах Украины, можно смело предположить, что отечественный рынок вот-вот заполонят такие машины.
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Для тех, кто не в курсе, сообщаем: на прошлой неделе в ряде стран Западной Европы выпали обильные осадки, из-за чего большие реки вышли из своих русел, а это, в свою очередь, привело к одному из самых масштабных наводнений в истории.
Больше всех пострадала ФРГ. Многие люди погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести. Материальные потери огромны. От воды пострадали дома, магазины, дороги. "Досталось" и машинам – тысячам транспортных средств был нанесен огромный ущерб, при этом многие автомобили не подлежат восстановлению (ранее мы уже публиковали видео с затопленными в Германии автосалонами Audi и Porsche).
Как это часто бывает в жизни, человеческие трагедии – прекрасная возможность для отдельных людей обогатиться. Так что в ближайшие несколько недель после стихии на популярных онлайн-площадках по продаже автомобилей могут появиться утопленные машины по очень привлекательным ценам.
При этом важно понимать, что автомобиль-утопленник распознать порой довольно сложно. Некоторые перекупщики и "пригонщики" делают предпродажную подготовку, тщательно маскируя дефекты.
Глаза покупателя могут затуманивать невероятно привлекательная цена и желание обладания "свежим" автомобилем за небольшие деньги. В таких ситуациях люди часто отключают мозг и начинают представлять себя за рулем такой машины. Только через несколько дней из автомобиля начнет выходить специфический запах, а электроника – сходить с ума. В конечно итоге, возникает риск того, что только что приобретенный автомобиль может превратиться в недвижимость.
В связи с этим важно сохранять светлую голову и быть бдительным. Кроме того, тщательно осматривать автомобиль.
Как распознать автомобиль-утопленник:
- запотевание (конденсат) в оптике, внутри окон (особенно в уголках), приборной панели;
- отсутствие ковриков для ног (их убирают, чтобы напольное покрытие лучше высохло)
- подозрительный запах в салоне, что сочетается с резким ароматом "елочки" (салон плохо пахнет и запах таким образом пытаются замаскировать)
- коричневый или серый осадок под резиновыми уплотнителями;
- следы ила под ковриком в багажнике;
- подозрительные отложения в колесных арках и на деталях подвески;
- ржавое запасное колесо (докатка) и ремкомплект;
- коррозия или коричневые отложения на контактах
- признаки коррозии тормозных механизмов;
- горит "Чек", любые проблемы с электричеством, в том числе – по части освещения.