Автомобиль-утопленник – потенциальная бездонная яма для семейного бюджета и кошмар для любого автовладельца.

В связи с недавними потопами в Германии, Нидерландах, Австрии и Бельгии, а также некоторых городах Украины, можно смело предположить, что отечественный рынок вот-вот заполонят такие машины.

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Для тех, кто не в курсе, сообщаем: на прошлой неделе в ряде стран Западной Европы выпали обильные осадки, из-за чего большие реки вышли из своих русел, а это, в свою очередь, привело к одному из самых масштабных наводнений в истории.

Больше всех пострадала ФРГ. Многие люди погибли, более тысячи считаются пропавшими без вести. Материальные потери огромны. От воды пострадали дома, магазины, дороги. "Досталось" и машинам – тысячам транспортных средств был нанесен огромный ущерб, при этом многие автомобили не подлежат восстановлению (ранее мы уже публиковали видео с затопленными в Германии автосалонами Audi и Porsche).

Как это часто бывает в жизни, человеческие трагедии – прекрасная возможность для отдельных людей обогатиться. Так что в ближайшие несколько недель после стихии на популярных онлайн-площадках по продаже автомобилей могут появиться утопленные машины по очень привлекательным ценам.

При этом важно понимать, что автомобиль-утопленник распознать порой довольно сложно. Некоторые перекупщики и "пригонщики" делают предпродажную подготовку, тщательно маскируя дефекты.

Глаза покупателя могут затуманивать невероятно привлекательная цена и желание обладания "свежим" автомобилем за небольшие деньги. В таких ситуациях люди часто отключают мозг и начинают представлять себя за рулем такой машины. Только через несколько дней из автомобиля начнет выходить специфический запах, а электроника – сходить с ума. В конечно итоге, возникает риск того, что только что приобретенный автомобиль может превратиться в недвижимость.

В связи с этим важно сохранять светлую голову и быть бдительным. Кроме того, тщательно осматривать автомобиль.

Как распознать автомобиль-утопленник: