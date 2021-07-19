У місті Леверкузен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина, від потопу серйозно постраждав автосалон Audi. На жаль, «дісталося» не тільки приміщенню шоу-руму, але самим і машинам.

Потік води увірвався в дилерський центр, де зіштовхнув один з одним кілька нових Ауді, при цьому деякі автомобілі навіть “залізли” на інші. Серед пошкоджених примірників - кросовери Q3, Q5 і Q8, електромобілі e-tron GT, e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT. Також стихія завдала шкоди по зарядженим Ауді, зокрема, RS Q3 Sportback і RS6 Avant.

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Ряд автомобілів постраждав не тільки від зіткнень, а й від впливу на них самої води. Як видно в ролику, розміщеному на YouTube, всього в салоні знаходилося приблизно два десятка машин. Очевидно, всі вони не підлягають відновленню.

Відзначимо, що потужна повінь накрила західну частину Німеччини на минулому тижні. Через сильні дощі з берегів вийшла більшість річок в регіоні, включаючи Рейн. Стихія завдала руйнування інфраструктурних об'єктів і забрала життя понад півтори сотні людей. Крім ФРН, з найсильнішими за багато років зливами зіткнулася Австрія і Бельгія.