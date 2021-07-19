В городе Леверкузен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия, от потопа серьезно пострадал автосалон Audi. К сожалению, "досталось" не только помещению шоу-рума, но самим и машинам.

Поток воды ворвался в дилерский центр, где столкнул друг с другом несколько новых Ауди, при этом некоторые автомобили даже “залезли” на другие. Среди поврежденных экземпляров – кроссоверы Q3, Q5 и Q8, электромобили e-tron GT e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT. Также стихия нанесла ущерб по заряженным Ауди, в частности, RS Q3 Sportback и RS6 Avant.

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Ряд автомобилей пострадал не только от столкновений, но и от воздействия на них самой воды. Как видно в ролике, размещенном на YouTube, всего в салоне находилось примерно два десятка машин. Очевидно, все они не подлежат восстановлению.

Отметим, что мощное наводнение накрыло западную часть Германии на минувшей неделе. Из-за сильных дождей из берегов вышло большинство рек в регионе, включая Рейн. Стихия нанесла разрушения инфраструктурным объектам и унесла жизни больше полутора сотен человек. Помимо ФРГ, с сильнейшими за многие годы ливнями столкнулись Австрия и Бельгия.