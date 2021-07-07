Трио объединенное общим названием "Сфера".

Глава отдела дизайна Audi Марк Лихтей и старший вице-президент Audi Хенрик Вендерс анонсировали три новых концепта, пообещав раскрыть их в следующем году. Боссы Audi говорят, что это машины, дизайн которых разработан с чистого листа и они будут воплощением нового взгляда на мобильность.

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Audi использует термин "сфера" для описания каждого из этих концептов. В этих концептах будут технологии, которые позволят машинам узнавать своих владельцев, предугадывать желания и намерения водителя, чтобы подстраиваться под него.

Sky Sphere представляет собой двухдверное купе с удлиненным сигарообразным силуэтом. Audi заявляет, что это одновременно машина для водителя и для автономного вождения.

Grand Sphere выглядит четырехдверной моделью – лифтбеком или шутинг-брейком с низкой линией крыши. Эта модель, говорят в Audi, предлагает "первоклассный опыт для всех органов чувств", что указывает на то, что это автомобиль, ориентирован на роскошь.

Urban Sphere описывается как "личное пространство в городской среде”. Силуэт машины указывает на класс кроссоверов, хотя он также может принадлежать к сегменту минивэнов.

Никаких подробностей о машинах руководители Audi не предоставили, однако можно с уверенностью предположить, что речь идет об электромобилях, поскольку фирма из Ингольштадта взяла курс на тотальную электрификацию своего модельного ряда и уверенно движется к этой цели.