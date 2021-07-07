Тріо об'єднане спільною назвою "Сфера".

Глава відділу дизайну Audi Марк Ліхтей та старший віце-президент Audi Хенрік Вендерс анонсували три нових концепти, пообіцявши розкрити їх наступного року. Боси Audi кажуть, що це машини, дизайн яких розроблений з чистого аркуша і що вони будуть втіленням нового погляду на мобільність.

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Audi використовує термін “сфера” для опису кожного з цих концептів. У цих концептах будуть технології, які дозволять машинам впізнавати своїх власників, передбачати бажання та наміри водія, щоб налаштовуватись під нього.

Sky Sphere являє собою дводверне купе з видовженим сигароподібним силуетом. Audi заявляє, що це одночасно машина для водія і для автономного водіння.

Grand Sphere виглядає чотиридверною моделлю – ліфтбеком чи шутінг-брейком з низькою лінією даху. Ця модель, кажуть в Audi, пропонує “першокласний досвід для всіх органів чуттів”, що вказує на те, що це автомобіль, орієнтований на розкіш.

Urban Sphere описується, як “особистий простір в міському середовищі”. Силует машини вказує на клас кросоверів, хоча він також може належати до сегменту мінівенів.

Жодних подробиць про машини керівники Audi не надали, однак можна з упевненістю передбачити, що мова йде про електромобілі, оскільки фірма з Інгольштадту взяла курс на тотальну електрифікацію свого модельного ряду і впевнено рухається до цієї мети.