Тізерне зображення демонструє майбутню глобальну модель, про яку поки що нічого не відомо.

Компанія Nissan представила свій новий головний центр з розробки електрокарів під назвою “Nissan EV36Zero”, у який буде інвестовано понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Разом з тим, компанія анонсувала появу нової моделі у своїй лінійці – електричного кросовера, який буде першим дітищем Nissan EV36Zero.

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Відомо про новий кросовер поки що небагато. Він буде побудований у Великій Британії на заводі в Сандерленді. В основі новинки лежить платформа CMF-EV, яку вже використовує кросовер Nissan Ariya та матиме батарейний кросовер Renault Megane. Завод буде модернізований для досягнення щорічної виробничої потужності у 100 000 одиниць для безіменного кросовера з нульовими викидами, який буде експортуватися на ті ж ринки, що й інші автомобілі, побудовані в Сандерленді – Juke, Qashqai та Leaf. Nissan згадує, що майбутній електричний кросовер буде глобальною моделлю.

Акумуляторні блоки для електрокара вироблятимуть на першій у Великобританії “Гігафабриці”, розташованій поруч із заводом у Сандерленді. Це стане можливим після інвестицій у розмірі 450 мільйонів фунтів стерлінгів, здійснених Envision AESC (Automotive Energy Supply Corporation), яка є спільним підприємством між Nissan та NEC.

На тізері ми можемо бачити концепт, а не серійну модель, оскільки йому бракує дверних ручок та дзеркал/камер. Подібно до Ariya, він має легку лінію даху та масивні колеса, але фари та задні ліхтарі мають суттєво інший дизайн.

Оскільки раніше повідомлялось, що у Nissan Ariya буде "старший брат", логічно припустити, що цей безіменний кросовер і буде цією більшою моделлю. Тим паче архітектура CMF-EV також підходить для автомобілів середніх габаритів.