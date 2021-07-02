Тизерное изображение демонстрирует будущую глобальную модель, о которой пока ничего неизвестно.

Компания Nissan представила свой новый главный центр по разработке электрокаров под названием “Nissan EV36Zero”, в который будет инвестировано более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Вместе с тем, компания анонсировала появление новой модели в своей линейке – электрического кроссовера, который будет первым детищем Nissan EV36Zero.

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Известно о новом кроссовере пока немного. Он будет построен в Великобритании на заводе в Сандерленде. В основе новинки лежит платформа CMF-EV, которую уже использует кроссовер Nissan Ariya и будет иметь батарейный кроссовер Renault Megane. Завод будет модернизирован для достижения ежегодной производственной мощности в 100 000 единиц для безымянного кроссовера с нулевыми выбросами, который будет экспортироваться на те же рынки, что и другие автомобили, построенные в Сандерленде – Juke, Qashqai и Leaf. Nissan упоминает, что будущий электрический кроссовер будет глобальной моделью.

Аккумуляторные блоки для электрокара будут производить на первой в Великобритании “Гигафабрике", расположенной рядом с заводом в Сандерленде. Это станет возможным после инвестиций в размере 450 миллионов фунтов стерлингов, осуществленных Envision AESC (Automotive Energy Supply Corporation), которая является совместным предприятием между Nissan и NEC.

На тизере мы можем видеть концепт, а не серийную модель, поскольку ему не хватает дверных ручек и зеркал/камер. Как и Ariya, он имеет легкую линию крыши и массивные колеса, но фары и задние фонари имеют совершенно другой дизайн.

Поскольку ранее сообщалось, что у Nissan Ariya будет "старший брат", логично предположить, что этот безымянный кроссовер и будет этой большей моделью. Тем более архитектура CMF-EV также подходит для автомобилей средних габаритов.