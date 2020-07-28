Больший по габаритам кроссовер будет иметь и более высокий показатель запаса хода: 500 километров.

Британское издание Autocar узнало, что Nissan готовит семиместный электрический внедорожник, базовая возможность пробега на одном заряде батарей составит 500 километров.

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Такая же цифра заявлена ​​для наиболее "дальнобойной" версии меньшего кроссовера Ariya. В линейке бренда большой и пока безымянный кроссовер станет третьим самостоятельным электрокаром, после Leaf и Ariya. Появление кроссовера на рынке имеет отдаленные перспективы, поскольку недавно представленный Ariya начнет прибывать в автосалоны лишь во второй половине 2021 года.

Размерами пока безымянная новинка превзойдет 4,6-метровую "Арию", но построена будет на той же платформе CMF-EV. Это соответствует новой стратегии "Ниссана" и его роли в альянсе с Renault и Mitsubishi. Ранее Хелен Перри, которая курирует в европейском офисе Nissan "электромобильное" направление, отмечала, что в последующие три года ожидается 300-процентный рост продаж кроссоверов сегментов C и D, поэтому архитектуру CMF-EV планируется использовать для разработки соответствующих моделей.

Ожидается, что базой для новинки станет новая платформа CMF-EV, которая разработана Nissan специально для электрокаров и дебютировала на недавно представленном кроссовере Ariya. Как ранее сообщала глава подразделения EV Nissan Europe Хелен Перри, в будущем архитектура ляжет в основу новых "зеленых" кроссоверов сегментов C и D.

"Большой кроссовер сможет проехать на одной зарядке не менее 500 километров" – такой запас хода Хелен Перри, которая заведует электромобильным направлением в европейском офисе марки, назвала необходимым условием для заинтересованности потенциальных покупателей в авто такого класса.

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