Більший за габаритами кросовер матиме й вищий показник запасу ходу: 500 кілометрів.

Британське видання Autocar довідалось, що Nissan готує семимісний електричний позашляховик, базова можливість пробігу на одному заряді батарей становитиме 500 кілометрів.

Читайте також: Tesla подала до суду на Rivian за промислове шпигунство

Така ж цифра заявлена для найбільш “далекобійної” версії меншого кросовера Ariya. У лінійці бренду великий і поки що безіменний кросовер стане третім самостійним електрокаром, після Leaf та Ariya. Поява кросовера на ринку має віддалені перспективи, оскільки, нещодавно представлений Ariya, почне прибувати в автосалони лише у другій половині 2021 року.

“Великий кросовер зможе проїхати на одній зарядці не менше 500 кілометрів” – такий запас ходу Хелен Перрі, що завідує електромобільним напрямком у європейському офісі марки, назвала необхідною умовою для зацікавлення потенційних покупців авто такого класу.

Читайте також: Mitsubishi припиняє запуск нових моделей на європейському ринку