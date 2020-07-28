Новий трирічний план розвитку на світовому автомобільному ринку передбачає вдосконалення існуючих технологій та приділення уваги ринкам що розвиваються.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) анонсувала новий трирічний план розвитку на світовому автомобільному ринку під назвою "Small but Beautiful", спрямований на раціоналізацію витрат і підвищення рентабельності, націленої на стійке зростання.

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Зокрема, план передбачає вдосконалення х технологій, таких як PHEV, HEV і 4WD, а також - запуск оновлених моделей, з використанням технологій партнерів Альянсу.

Одна з частин плану - посилення позицій на азійських та південноамериканських ринках, де автомобілі компанії Mitsubishi Motors мають особливо високий попит, а також - припинення запуску нових моделей на європейському ринку.

У зв'язку з викладеним вище, офіційний дистриб'ютор Mitsubishi Motors в Україні інформує, що згідно з класифікацією виробника, ринок України не належить до європейського ринку, і відповідно - рішення виробника про припинення запуску нових моделей для ринку в Європі на український ринок не поширюється.

Кейсуке Нішіно, генеральний директор компанії Mitsubishi Motors в Україні: "Ми не бачимо будь-якого негативного впливу трирічного плану “Small but Beautiful" на майбутній модельний ряд автомобілів Mitsubishi в Україні. Більш того, очікуємо, що запуск оновлених моделей буде прискорений через те, що Mitsubishi Motors Corporation буде приділяти більше уваги ринкам, що розвиваються. Відповідно, будучи одним з ринків, що розвивається, Україна сприятиме зростанню MMC за рахунок продажів як теперішніх, так і майбутніх моделей бренду Mitsubishi".

Наразі запуск нових моделей Mitsubishi в Україні на стадії обговорення з виробником, і буде офіційно анонсований прес-службою компанії "ЕМ ЕМ СІ Україна" у майбутньому.

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