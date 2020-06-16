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Нова зовнішність надала компактному Mitsubishi ASX більш "чоловічого" характеру. А він й справді прихований в цьому кросовері.

В 2019 році Mitsubishi ASX суттєво змінився. Повністю нова передня частина в стилі Dynamic Shield не залишила від минулої спокійно-миловидної зовнішності й сліду. Масивний бампер, вузькі фари головного світла, які плавно перетікають в решітку радіатора з карбоновими елеменами, хромована вертикальна перемичка, що з'єднує радіаторну решітку з нижньою частиною бампера, чотири лампи ходових вогнів та поворотників – цей образ надав автомобілю агресивності та мужнього характеру.

Ззаду ліхтарі нової форми та бампер з захисною пластиною теж суттєво відрізняє авто від попередника. Єдине, що видає "колишній" ASX – профіль, на якому “з нового” – решітка на крилі, "карбонові" дзеркала заднього виду та дизайн колісних дисків. Новий вигляд візуально розширює автомобіль, хоча розміри не змінились з 2010 року, коли модель вперше з'явилась на ринку.

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Нотки авангарду

Салон не зазнав настільки серйозного перетворення, тож надсучасні риси в ньому контрастують з доволі традиційними. Мультифункціональне кермо, нижня частина якого має вставку з чорного пластику під "рояльний лак" – ознака автомобіля більш високого класу. Великий 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, який підтримує Apple Carplay та Android Auto, а також виводить на екран фото та відео – ознака сучасних технологій. Звичайно, на великому екрані ще й зручно дивитися назад через камеру, хоча вона дещо змінює кольори.

Покращена і якість оббивки інтер'єру. Сидіння, наприклад, обтягнуті алькантарою з червоною прострочкою. Стильно та зручно! А от панель приладів не зазнала змін, так само як круглі ручки клімат-контролю, кнопки та важіль перемикання режимів коробки передач. Він ходить по траєкторії, в якій для кожної передачі є своє місце. Це дозволяє чітко обирати режими руху "наосліп", однак трохи старомодно.

Оскільки Mitsubishi ASX – кросовер класу B-SUV, другий ряд не дуже просторий. Однак там і не тісно – вільно встановлюється дитяче крісло, а дорослі не впираються ані колінами, ані головою. Хоча втрьох вже не дуже комфортно. Багажник також немаленький (406 л), хоча електроприводу його кришки нема.

2 літри – це два літри

Mitsubishi ASX можна обрати з переднім приводом та 1,6-літровим двигуном на "механіці" або приводом на чотири колеса. Тоді двигун буде дволітровим, а коробка передач – варіатор.

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Двигуни добре знайомі, надійні та безпроблемні. І для невеликого кросовера 2,0-літрового вистачає. Звичайно, майже 12 секунд до сотні – зовсім не спринтерський результат, але кросовер активно стартує, а на міських швидкостях має непогану еластичність. Обганяти вантажівки на трасі можна досить впевнено, але на швидкості за сотню робити це треба обережно. Адже коли різко натискаєш педаль газу, звук збільшується набагато відчутніше, аніж динаміка. Втім, рівень шумоізоляціїї тут добрий, тож кросовер в будь-якому випадку буде комфортним для пасажирів.

Незважаючи на те, що в ASX варіатор, він дозволяє обирати передачі, коли водію треба прискоритись чи загальмувати. Для цього не треба перемикати важіль КП, достатньо лише обрати передачу підкермовим перемикачем. Для тих, хто любить керувати машиною самостійно у всьому, сподобається! А при щоденному керуванні варіатор дуже комфортно працює і не потребує додаткового втручання, так що багато кому "пелюстки" виявляться незатребуваними.

Навіть на бездоріжжя?

З дволітровим двигуном ASX оснащений повним приводом, тож на ґрунтову дорогу на ньому можна з'їжджати без проблем. Єдина кнопка 4WD трохи далі від важеля КП перемикає привід між трьома режимами: 2WD, 4WD та 4WD Lock.

В режимі 4 WD машина більше передньоприводна, але може розподіляти крутний момент на задні колеса у співвідношенні до 50 на 50%. Таким чином легко виїхати на бордюр, щоб допомогти переднім колесам, або проїхати по мокрій слизькій поверхні, щоб не застрягнути. Кліренс у 215 мм дуже поважний для кросовера В-сегменту, тож можна спокійно їхати колією чи переїжджати її ходом. Колісна база невелика, звіси кузова теж незначні, хоча передній бампер масивний, і на нього на бездоріжжі треба зважати.

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В режимі 4WD Lock нічого не блокується, муфта перерозподіляє в 1,5 рази більше крутного моменту на задні колеса – таким чином машина може виїхати з розмоклого ґрунту чи снігу. Для кросоверів В-класу такий режим – не те що рідкість, а швидше приємне виключення. Саме тому, на мій погляд, більш мужня зовнішність розкрила характер цього кросовера на бездоріжжі.

При цьому підвіска Mitsubishi ASX комфортна як у місті на розбитих асфальтових дорогах, так і на путівці без твердого покриття. Вона добре "з'їдає" нерівності та не повідомляє про них неприємним звуком в салон. Водночас на трасі автомобіль добре тримає пряму, а кермо достатньо інформативне. Витрата пального на заміському шосе сягає 8,2 – 8,8 літрів на 100 км, а в місті, в залежності від трафіка – 10 – 12 літрів.

"Бідна" та "багата"

В залежності від двигуна у ASX є різниця в комплектаціях – дешевша Invite з менш потужним 117-сильним бензиновим двигуном оснащена гірше: менший екран, кондиціонер замість "клімату" та 16-дюймові металеві диски.

Тестова модель версії Instyle – зі 150-сильном двигуном, клімат-контролем, 18-дюмовими литими дисками та великим мулдьтимедійним екраном.

Втім, навіть в максимальній комплектації Instyle відсутньо багато електронних систем безпеки, які встановлені в конкурентах – датчиків сліпих зон, втримання в смузі, адаптивний круїз-контроль тощо. Інноваційність в модельному ряду бренду Mitsubishi віддана моделі Eclipse Cross. Натомість ASX "бере" невисокою ціною. Наприклад, зараз модель 2020 року у топовій комплектації Instyle коштує всього 686 000 грн. ($ 25,4 тисячі). А найдешевший передньопривідний ASX з двигуном 1,6 л – 531 тисячу ($19,7 тисяч). За ці гроші ви отримаєте не лише сучасну мужню зовнішність з перевіреними надійними технологіями, але й повноцінний повний привід, який виручить там, де конкуренти застрянуть.

Нагадаємо, що Renault, Nissan та Mitsubishi домовились працювати по новому.