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Новая внешность придала компактному Mitsubishi ASX более "мужского" характера. А он действительно скрыт в этом кроссовере.

В 2019 году Mitsubishi ASX существенно изменился. Полностью новая передняя часть в стиле Dynamic Shield не оставила от прошлой спокойно-миловидной внешности и следа. Массивный бампер, узкие фары головного света, которые плавно перетекают в решетку радиатора с карбоновыми элементами, хромированная вертикальная перемычка, соединяющая решетку радиатора с нижней частью бампера, четыре лампы ходовых огней и поворотников – этот образ придал автомобилю агрессивности и мужественного характера.

Сзади фонари новой формы и бампер с защитной пластиной тоже существенно отличают автомобиль от предшественника. Единственное, что выдает "бывший" ASX – профиль, на котором "из нового" – решетка на крыле, "карбоновые" зеркала заднего вида и дизайн колесных дисков. Новый вид визуально расширяет автомобиль, хотя размеры не изменились с 2010 года, когда модель впервые появилась на рынке.

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Нотки авангарда

Салон не подвергся столь серьезному преобразованию, поэтому сверхсовременные черты в нем контрастируют с довольно традиционными. Мультифункциональный руль, нижняя часть которого имеет вставку из черного пластика под "рояльный лак" – признак автомобиля более высокого класса. Большой 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который поддерживает Apple Carplay и Android Auto, а также выводит на экран фото и видео – признак современных технологий. Конечно, на большом экране еще и удобно смотреть назад через камеру, хотя она несколько меняет цвета.

Улучшено и качество обивки интерьера. Сиденья, например, обтянуты алькантарой с красной прострочкой. Стильно и удобно! А вот панель приборов не изменилась, так же как круглые ручки климат-контроля, кнопки и рычаг переключения режимов коробки передач. Он ходит по траектории, в которой для каждой передачи есть свое место. Это позволяет четко выбирать режимы движения "вслепую", однако немного старомодно.

Поскольку Mitsubishi ASX – кроссовер класса B-SUV, второй ряд не очень просторный. Однако там не тесно – свободно устанавливается детское кресло, а взрослые не упираются ни коленями, ни головой. Хотя втроем уже не очень комфортно. Багажник также немаленький (406 л), хотя электропривода его крышки нету.

2 литра – это два литра

Mitsubishi ASX можно выбрать с передним приводом и 1,6-литровым двигателем на "механике" или приводом на четыре колеса. Тогда двигатель будет двухлитровым, а коробка передач – вариатор.

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Двигатели хорошо знакомые, надежные и беспроблемные. И для небольшого кроссовера 2,0-литрового хватает. Конечно, почти 12 секунд до сотни – вовсе не спринтерский результат, но кроссовер активно стартует, а на городских скоростях имеет неплохую эластичность. Обгонять грузовики на трассе можно достаточно уверенно, но на скорости за сотню делать это надо осторожно. Ведь когда резко нажимаешь педаль газа, звук увеличивается гораздо ощутимее, чем динамика. Впрочем, уровень шумоизоляциии здесь хороший, поэтому кроссовер в любом случае будет комфортным для пассажиров.

Несмотря на то, что в ASX вариатор, он позволяет выбирать передачи, когда водителю нужно ускориться или затормозить. Для этого не надо переключать рычаг КП, достаточно лишь выбрать передачу подрулевым переключателем. Для тех, кто любит управлять машиной самостоятельно во всем, понравится! А при ежедневном управлении вариатор очень комфортно работает и не требует дополнительного вмешательства, так что многим "лепестки" окажутся невостребованными.

Даже на бездорожье?

С двухлитровым двигателем ASX оснащен полным приводом, поэтому на грунтовую дорогу на нем можно съезжать без проблем. Единственная кнопка 4WD чуть дальше от рычага КП переключает привод между тремя режимами: 2WD, 4WD и 4WD Lock.

В режиме 4 WD машина больше переднеприводная, но может распределять крутящий момент на задние колеса в соотношении до 50 на 50%. Таким образом легко выехать на бордюр, чтобы помочь передним колесам, или проехать по мокрой скользкой поверхности, чтобы не застрять. Клиренс в 215 мм очень важный для кроссовера В-сегмента, поэтому можно спокойно ехать колеей или переезжать ее ходом. Колесная база небольшая, свесы кузова тоже незначительны, хотя передний бампер массивный, и его на бездорожье надо учитывать.

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В режиме 4WD Lock ничего не блокируется, муфта перераспределяет в 1,5 раза больше крутящего момента на задние колеса – таким образом машина может выехать из размокшей почвы или снега. Для кроссоверов В-класса такой режим – не то что редкость, а скорее приятное исключение. Именно поэтому, на мой взгляд, более мужественная внешность раскрыла характер этого кроссовера на бездорожье.

При этом подвеска Mitsubishi ASX комфортная как в городе на разбитых асфальтовых дорогах, так и на проселочной дороге без твердого покрытия. Она хорошо "съедает" неровности и не сообщает о них неприятным звуком в салон. В то же время на трассе автомобиль хорошо держит прямую, а руль достаточно информативен. Расход топлива в загородном шоссе достигает 8,2 – 8,8 литров на 100 км, а в городе, в зависимости от трафика – 10 – 12 литров.

"Бедная" и "богатая"

В зависимости от двигателя у ASX есть разница в комплектациях – дешевле Invite с менее мощным 117-сильным бензиновым двигателем оснащен хуже: меньше экран, кондиционер вместо "климата" и 16-дюймовые металлические диски.

Тестовая модель версии Instyle – с 150-сильным двигателем, климат-контролем, 18-дюмовыми литыми дисками и большим мулдьтимедийним экраном.

Впрочем, даже в максимальной комплектации Instyle отсутствуют многие электронные системы безопасности, установленные в конкурентах – датчики слепых зон, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль и тому подобное. Инновационность в модельном ряду бренда Mitsubishi отдана модели Eclipse Cross. Зато ASX "берет" невысокой ценой. Например, сейчас модель 2020 года в топовой комплектации Instyle стоит всего 686 тысяч грн. ($25,4 тысячи). А самый дешевый переднеприводный ASX с двигателем 1,6 л – 531 тысячу ($19 700). За эти деньги вы получите не только современную мужественную внешность с проверенными надежными технологиями, но и полноценный полный привод, который выручит там, где конкуренты застрянут.

Напомним, что Renault, Nissan и Mitsubishi договорились работать по-новому