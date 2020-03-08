Автоматическая трансмиссия CVT, известная в народе как вариатор, удобна в пользовании и несложная конструктивно. Однако, у многих водителей касательно нее предвзятое отношение. При каких условиях вариатор будет служить долго и без проблем?

Идея заменить многоступенчатую коробку передач двумя раздвижными шкивами и ремнем была обкатана на массовых легковушках в конце 1950-х. Тогда голландская компания DAF создала недорогую трансмиссию Variomatic, которая заменила “автомат” на бюджетных машинках DAF 600 и ее последователях.

Простая на первый взгляд трансмиссия CVT не применялась в мощных автомобилях, пока не появились особые металлы для ремня и специальные масла.

Суть вариатора (CVT, Continuously Variable Transmission – англ.) остается неизменной до сих пор: вместо валов и шестерен – два соединенных клиновым ремнем конусообразных шкива, ведущий и ведомый. Оба состоят из двух половинок, которые раздвигаются специальным приводом, изменяя таким образом рабочий диаметр шкивов. А вместе с диаметром меняется и передаточное число трансмиссии – то есть имеем то, что происходит при переключении передач в обычной механической коробке. Только без ступеней.

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Схема очень проста, однако ее распространению долго мешал существенный недостаток: из-за постоянного взаимного проскальзывания быстро изнашивались и ремень, и шкивы. Проблема отступила, когда изобрели металлический ремень и особое масло, которое одновременно и смазывает, и охлаждает, и снижает проскальзывание.

На поверхностях шкивов непременно образуются задиры, однако при правильной эксплуатации это случается обычно ближе к 150-200 тыс. км.

Однако, вопрос быстрого износа не снят и до наших дней – именно он является причиной случаев преждевременного выхода вариаторов из строя. Однако, следует отметить, что чаще всего разговоры о недостаточном ресурсе вариаторов не имеют под собой оснований. Разберемся с самыми распространенными мифами относительно вариаторов – трансмиссий CVT.

Так называемый толкающий (металлический) ремень сделал революцию в производстве CVT, однако он все равно изнашивается быстрее, чем шестерни “механики”.

Миф №1. Вариатор нормально служит лишь 50 тыс. км. Это неправда. Да, у некоторых водителей CVT выходит из строя преждевременно, но то же самое случается и с другими видами трансмиссий. При правильной эксплуатации вариатор служит до 200 тыс. км, а скажем, официальные дилеры Nissan в Украине дают гарантию на этот агрегат на 3 года или 100 тыс. км.

Миф №2. Вариатор не подлежит ремонту. Как и каждый механический узел, вариатор можно разобрать и заменить изношенные детали – в первую очередь ремень и шкивы. Правда, не все официальные представители автомобильных марок признают такой способ решения проблемы, предлагая замену всего узла. Отметим, что ремонт вариатора – удовольствие довольно дорогое, часто дороже ремонта гидромеханической АКП.

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Миф №3. Вариатор не позволяет преодолевать препятствия. В первую очередь такая трансмиссия предназначена для городской эксплуатации, для спокойного, размеренного стиля езды. Нюанс в том, что металлический ремень вариатора не любит крайних режимов – когда от него требуют максимального крутящего момента и максимальной скорости. То есть нежелательно буксовать или давить на акселератор, когда колеса упираются в препятствие, да и долгое движение на максималке тоже не очень полезно. Однако вариаторы последних поколений менее чувствительны к таким режимам, поскольку имеют дополнительные узлы – “низкую” механическую степень (Toyota Direct-Shift ) или гидротрансформатор.

Миф №4. Вариатор боится высокой температуры. Да, шкивы и масло вариатора боятся перегрева, однако это не значит, что нужно ездить “на холодную”. У типичного вариатора довольно узкий температурный диапазон 60о – 90оС , поэтому он боится не только перегрева, но и непрогретого состояния. Поэтому специалисты советуют не нагружать крутящим моментом трансмиссию CVT до ее прогрева – а это происходит через некоторое время после полного прогрева двигателя.

Для долгой службы вариатора рекомендуется не просто менять масло, а вместе с тем менять фильтры и очищать поддон и магниты – накопители стружки.

Миф №5. Вариатор на самом деле требует замены масла каждые 40 тыс. км. Это непростой вопрос. Автопроизводители считают, что специальное “вариаторное” масло должно служить едва ли не вечно. Так, и для CVT марки Jatco, и для CVT Aisin официально рекомендуют при плановых ТО лишь контролировать состояние масла, а заменять его только при необходимости – по мере загрязнения и износа пакета присадок. Однако, независимые сервисмены настоятельно советуют менять масло – с обязательной чисткой поддона и заменой фильтров – каждые 40 – 60 тыс. км. Похоже, и первые, и вторые правы. “Официалы” гарантируют беспроблемную – и “безсервисную” – работу CVT в течение гарантийного срока, а “независимые” хотят заработать на заменах масла, одновременно продлевая жизнь немолодого вариатора. Ведь считается, что с чистым маслом и фильтрами вариатор прослужит дольше.

Рекомендация Авто24

То, что для долгой службы трансмиссии типа CVT к ней нужно относиться с уважением, понятно. Поэтому если вы купили машину с вариатором надолго, стоит изначально придерживаться рекомендаций опытных сервисменов. К сожалению, в случае с подержанной машиной нельзя знать, как относился к вариатору первый владелец. Поэтому чтобы оттянуть возможный недешевый ремонт, тем более желательно менять масло чаще и еще аккуратнее преодолевать препятствия на пути.

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