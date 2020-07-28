Новый трехлетний план развития на мировом автомобильном рынке предусматривает совершенствование существующих технологий и уделение внимания развивающимся рынкам.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представила новый трехлетний план развития на мировом автомобильном рынке под названием "Small but Beautiful", направленный на рационализацию расходов и повышение рентабельности, нацеленной на устойчивый рост.

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В частности, план предусматривает совершенствование X технологий, таких как PHEV, HEV и 4WD, а также – запуск обновленных моделей, с использованием технологий партнеров Альянса.

Одна из частей плана – усиление позиций на азиатских и южноамериканских рынках, где автомобили компании Mitsubishi Motors имеют особенно высокий спрос, а также – прекращение запуска новых моделей на европейском рынке.

В связи с изложенным выше, официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине информирует, что согласно классификации производителя, рынок Украины не принадлежит к европейскому рынку, и соответственно – решение производителя о приостановке запуска новых моделей для рынка в Европе на украинский рынок не распространяется.

Кейсуке Нишино, генеральный директор компании Mitsubishi Motors в Украине: "Мы не видим какого-либо негативного влияния трехлетнего плана “Small but Beautiful" на будущий модельный ряд автомобилей Mitsubishi в Украине. Более того, ожидаем, что запуск обновленных моделей будет ускорен из-за того, что Mitsubishi Motors Corporation будет уделять больше внимания развивающимся рынкам. Соответственно, будучи одним из развивающихся рынков, Украина будет способствовать росту MMC за счет продаж как нынешних, так и будущих моделей бренда Mitsubishi".

Сейчас запуск новых моделей Mitsubishi в Украине на стадии обсуждения с производителем, и будет официально анонсирован пресс-службой компании "ЭМ ЭМ СИ Украина" в будущем.

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