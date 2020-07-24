Найбільша прем'єра – через рік, коли японці замінять Outlander.

Керівники Mitsubishi Motors розповіли про плани заміни модельного ряду на американському ринку. Виходячи з нього, можна сподіватись і на аналогічний план виходу моделей в Україні, щоправда, з деяким запізненням.

Вже восени 2020 року в Америці представлять оновлений Outlander Sport (в Україні – ASX), зміни в зовнішності будуть незначними, адже нещодавно модель отримала кардинальні зміни.

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У грудні цього ж року японці привезуть в США модернізований Outlander PHEV, який продається на інших ринках з 2018-го. Нагадаємо, у нього новий бензиновий двигун (2.4 замість 2.0), більш потужні генератор (на 10%, 90 к.с.) і задній електромотор (90 к.с. замість 82), а також більша батарея.

Перший квартал наступного року порадує дебютом рестайлінгових моделей Mirage і Eclipse Cross. Останньому пророкують змінені зовнішність, інтер'єр і мультимедійну систему.

Mitsubishi Eclipse Cross

В другому кварталі 2021 року в США дебютує новий Outlander. Він буде більшим за попередника, а також дуже багато оснащеним. По суті, модель стане флагманською і лінійці, адже Pajero знімуть з виробництва.

Нагадаємо, що Renault, Nissan та Mitsubishi домовились працювати по-новому.