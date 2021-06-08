Компания Renault рассказала первые подробности о предстоящем электрическом Megane и опубликовала фотографии прототипа, который, как говорится, в большой степени приближен к серийному варианту.

Поэтому, электрокар получит силовую установку мощностью 217 л.с. и батарею емкостью 60 кВт-ч. На одном заряде хэтчбек сможет проехать 450 километров (по циклу WLTP). Сейчас 30 предсерийных электрических Megane проходят испытания, тогда как запуск полноценного производства запланирован уже на сентябрь этого года.

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В основу электрического Megane легла новая платформа CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Среди отличий от концепта, который дебютировал в 2020 году, – стандартные внешние зеркала вместо камер, упрощенный дизайн передней части и обычные двери вместо безрамочных. Но выдвижные ручки передней двери, кажется, остались.

К 2030 году Renault планирует полностью перейти на выпуск автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Недавно компания даже основала бренд HYVIA, который будет заниматься производством легкого коммерческого транспорта на водородных топливных элементах. Более того, французы намерены создать целую экосистему – не только проектировать и производить водородные автомобили, но еще и продавать топливо для своего транспорта и проводить обслуживание автопарков. Первые модели – городской автобус, фургон и шасси для транспортировки грузов на базе Renault Master – появятся в Европе уже в этом году.