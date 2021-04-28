Сотрудники французского предприятия по выпуску комплектующих Fonderie de Bretagne выступают против продажи завода.

Группа сотрудников завода Fonderie de Bretagne во французском регионе Бретань удерживает семь заложников, которыми стали местные топ-менеджеры. Об этом официально сообщает Renault. Le Figaro в свою очередь уточняет, что рабочие бастуют против продажи предприятия, и с 27 апреля блокируют работу предприятия. В забастовке приняли участие около сотни человек.

Группа Renault выступила с осуждением подобных действий и призвала сотрудников к снятию блокады. "В настоящее время ведется поиск покупателя, чтобы поддержать деятельность объекта и обеспечить рабочие места, – говорится в заявлении автопроизводителя. – Этот процесс должен проходить в спокойной обстановке".

Также интересно: Автопром может пострадать из-за дефицита каучука

Бастующие со своей стороны требуют от руководства компании открытого диалога – это основное условие для освобождения заложников. "Мы не работаем с 10 утра 27 апреля, потому что ничего не происходит, никто не делает никаких шагов и наше будущее погружается в темноту", – цитирует Le Figaro одного из сотрудников предприятия. Газета приводит другие данные по количеству заложников: якобы их пять.

Завод Fonderie de Bretagne производит рычаги подвески, выпускные коллекторы, дифференциалы и другие комплектующие для автомобилей группы Renault.

Ранее стало известно, что Renault намерена пересмотреть график работы европейских заводов, сократив рабочую неделю до одного-трех дней. Причиной тому стал дефицит микрочипов, с которым массово столкнулись автопроизводители по всему миру из-за пандемии коронавируса.