Співробітники французького підприємства з випуску комплектуючих Fonderie de Bretagne виступають проти продажу заводу.

Група співробітників заводу Fonderie de Bretagne у французькому регіоні Бретань утримує в заручниках сім заручників, якими стали місцеві топ-менеджери. Про це офіційно повідомляє Renault. Le Figaro в свою чергу уточнює, що робочі страйкують проти продажу підприємства, і з 27 квітня блокують роботу підприємства. У страйку взяли участь близько сотні людей.

Група Renault виступила із засудженням подібних дій і закликала співробітників до зняття блокади. "В даний час ведеться пошук покупця, щоб підтримати діяльність об'єкта і забезпечити робочі місця, – йдеться в заяві автовиробника. – Цей процес повинен проходити в спокійній обстановці".

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Страйкуючі зі свого боку вимагають від керівництва компанії відкритого діалогу - це основна умова для звільнення заручників. "Ми не працюємо з 10 ранку 27 квітня, тому що нічого не відбувається, ніхто не робить ніяких кроків і наше майбутнє занурюється в темряву", - цитує Le Figaro одного із співробітників підприємства. Газета наводить інші дані щодо кількості заручників: нібито, їх п'ять.

Завод Fonderie de Bretagne виробляє важелі підвіски, випускні колектори, диференціали та інші комплектуючі для автомобілів Групи Renault.

Раніше стало відомо, що Renault має намір переглянути графік роботи європейських заводів, скоротивши робочий тиждень до одного-трьох днів. Причиною тому став дефіцит мікрочіпів, з яким масово зіткнулися автовиробники по всьому світу через пандемію коронавируса.