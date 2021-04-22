Уже найближчим часом автовиробники можуть відчути гострий дефіцит гуми. Його причиною називають низку заходів проти "коронавірусу".

Справа в тому, що через боротьбу з “короновірусом” різко підскочив попит на гумові рукавички. До того ж, через повені у В’єтнамі і Таїланді різко скоротився урожай натурального каучуку. Ціни на нього вже досягли 2 доларів за кілограм і найближчим часом можуть вирости і до рекордних $5.

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Звичайно, в автомобільній галузі дефіцит гуми в першу чергу торкнеться виробників шин. Втім, мова йде не тільки про них, проблеми можуть виникнути і у виробників кабелів і електропроводки, адже вони використовують тисячі тонн гуми для ізоляції.

Примітно, що в Китаї передбачали ситуацію і створили стратегічний запас гуми, а ось в США цього не зробили. Втім, поки автогіганти не відчувають дефіциту – представники концернів Ford, General Motors, Stellantis і Michelin повідомили, що поки дефіцит не відчувається, хоча вже в недалекому майбутньому ситуація може змінитися.