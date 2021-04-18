Шини з направленим та асиметричним малюнком протектора зустрічаються доволі часто. А що буде, якщо встановити таке колесо неправильно?

Відповімо відразу: колесо не відвалиться. Але так, як задумано конструкторами, машина не поїде. Однак для початку коротко пригадаємо, для чого придумали шини з таким хитрим малюнком протектора.

Завдяки складному малюнку протектора конструктори преміальних шин надають їм кілька різноманітнітних якостей

Направлений протектор

Такий протектор краще відводить з зони його контакту з дорогою те, що заважає доброму зчепленню – воду, мокрий сніг, рідкий бруд. Малюнок спроектовані таким чином, що разом з котінням колеса вперед вода збирається з тонких канавок у широкі і спрямовується ними в сторони, за межі плями контакту. Зазвичай протектор з направленим малюнком мають зимові шини та моделі, заявлені виробником як дощові.

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Якщо таку шину змусити крутитися в протилежному напрямку, протектор буде не відводити воду та снігову кашу з під себе, а навпаки, накопичувати їх у зоні контакту. Внаслідок чого раніше настане аквапланування (узимку – слешпленінг): колесо почне пливти на шарові води або рідкого снігу на меншій швидкості, ніж при правильно встановленій шині. Це буде помітно не лише при швидкому русі, а й при гальмуванні.

Направлений малюнок протектора найчастіше використовують на зимових та дощових шинах

У деяких зимових шин ламелі спроектовані таким чином, що під час руху у правильному напрямку вони “розкриваються”, підвищуючи свою ефективність. Зрозуміло, що у зворотному напрямку така нарізка протектора працювати не буде.

Особливо небезпечно, якщо “проти ходу” стоятиме одне колесо на осі – тоді автомобіль буде додатково розвертати через різний опір котіння або через різний вектор тяги коліс лівого і правого борту.

Таким чином виходить, що неправильно встановлене колесо буде неправильно працювати саме в найнебезпечніших умовах руху – на мокрій та брудній дорозі, в сніговій каші. Тобто зчеплення шин з дорогою буде погіршуватися. Тому так важливо монтувати направлені шини правильно.

Якщо колесо обертається правильно, спеціально спроектовані канавки швидко спрямовують воду та снігову кашу за межі плями контакту

Одне зауваження щодо запасного колеса. Якщо шина на ньому – з направленим протектором, як і на всіх інших колесах, то на одній стороні машини воно буде працювати неправильно. В такому випадку рухайтеся на запасці з особливою обережністю.

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Правильність монтажу шин з направленим протектором треба контролювати і під час взування на диски на шиномонтажу (має бути два колеса “лівого” обертання і два – “правого”), і під час встановлення коліс на автомобіль.

Асиметричний протектор

Протектор таких шин являє собою два різних малюнки, кожен з яких забезпечує свої характеристики. Найчастіше одна сторона такої шини відповідає за відведення вологи з плями контакту, друга – за добре зчеплення з дорогою (на прямих чи при маневруванні – це вже особливості кожної конкретної моделі). Іноді конструктори пояснюють своє рішення інакше: одна сторона протектора у нас відповідає за керованість на сухій дорозі, інша – на мокрій.

При асиметричному протекторі одна його частина забезпечує високі характеристики на мокрій дорозі, друга – на сухій

Важливий нюанс у тому, що зазвичай відповідальна за керованість половина малюнка розташована на зовнішній стороні протектора. Адже саме на зовнішню плечову зону шина спирається при маневрах, особливо при швидкісних. Тому із зовнішнього боку протектор має більш жорсткі шашки. А якщо поставити у цю більш навантажену зону плями контакту дощову сторону протектора, автомобіль буде гірше слухатись водія. В залежності від моделі шин, може погіршитись чіткість реакцій на дії кермом, погіршиться зворотній зворотний зв'язок.

Не все гаразд у встановленої “навиворіт” асиметричної шини буде і з курсовою стійкістю та керованістю на мокрій дорозі. Адже відведення води через “дощову” частину протектора буде порушено.

Правильно змонтовану на диск асиметричну шину можна встановлювати на будь-яку вісь і з будь-якого боку машини

Контролювати правильність встановлення асиметричних шин треба тільки на шиномонтажі – всі чотири колеса повинні мати із зовнішнього боку шини напис Outside. Якщо шиномонтажники змонтували шину на диск правильно, на машину її можна ставити на будь-яке місце. Тобто, і запаску можна ставити на машину без застережень.

Зазначимо, що іноді асиметрична шина може бути із неначе направленим протектором. Але виробники при цьому не вказують на боковині напрямок обертання, наказуючи при монтажі керуватися лише написами Outside та Inside. В принципі, колись шини одночасно з направленим і асиметричним малюнком продавали двох видів – ліві і праві. Але такий варіант не прижився через складнощі з логістикою.

Асиметричний протектор застосовується вже і на бюджетних моделях шин

Рекомендація Авто24

Припис ставити шину за стрілкою Rotation або за написом Outside не можна вважати рекомендацією – це наказ. Тому що неправильно встановлене колесо не просто не реалізує своїх якостей – воно працюватиме нештатно і може створити небезпеку під час руху, особливо, якщо водієві доведеться виконувати енергійний маневр в екстремальній ситуації.

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