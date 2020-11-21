У шиномонтажну майстерню ми звертаємося з надією, що майстри усе зроблять за нас. Але це не значить, що одного разу хтось із них не повідомить вам якусь нерадісну звістку і не спитає: "То що робитимемо?". Краще бути готовим до такого питання.

Не всі пошкодження коліс можна побачити неозброєним оком, тим більше якщо це око звичайного користувача, а не професіонала. Тому не дивно, що часто про проблеми з шиною або тим чи іншим колесом ми дізнаємося саме на шиномонтажі, куди приїздимо для сезонного перевзування. І в даному випадку не важливо, має ваш другий комплект шин власні диски чи ні.

Саме на шиномонтажі автовласник часто дізнається про проблеми із шиною, і тому є пояснення

У шині є дірка

Звісно, прокол стався ще минулого сезону, але цвях, що застряг у протекторі, майстри виявили лише тепер. Варто попросити сервісменів, аби вони дослідили всі чотири колеси на предмет пошкоджень і залатали кожну пробоїну. Нагадаємо, що порізи, розриви та інші пробоїни довжиною понад 2 см ремонтувати не варто – вони не забезпечать безпечної роботи шини.

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На шині грижа

Дуже прикра річ – пошкодження каркасу шини, що призводить до порушення геометрії та балансування, а згодом – і до повної руйнації покришки. Такі шишки з’являються після жорстких ударів об краї ям у асфальті, і водій не завжди помічає пошкодження, особливо на задньому колесі. Теоретично такі шини підлягають заміні, але на практиці деякі водії продовжують їх експлуатувати.

Шини із вздуттям треба замінювати, але з фінансових причин деякі автовласники продовжують ними користуватися. Грижа на фото завелика для цього.

Порваний вентиль

Навіть якщо фахівці нічого не скажуть вам про ваші вентилі, попросіть роздивитися їх (або зробіть це самі) – чи не з’являються при нахилі вентиля вбік тріщини у його основи. Якщо так, це ознака його скорого виходу з ладу, і вентиль треба міняти саме тепер, особливо якщо шина розбортована.

За найменших ознак старіння шинний вентиль треба замінити новим, щоб потім через нього знову не знімати колесо з машини

Зірвали різьбу у маточині

Це, мабуть, найгірше, що може трапитися на шиномонтажі. Тому що виправити проблему непросто, а майстер з гігантським балонником чи гайковертом в руках майже обов’язково буде доводити, що різьба була зіпсована раніше і він її “тільки торкнувся”. Довести, що машина була цілком справною, вам буде непросто, тому так важливо звертатися у серйозні шиномонтажні пункти, де дорожать своїм ім’ям і самі виправляють власні помилки.

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Зазначимо, однак, що різьба і справді може бути зірвана раніше, болт давно був “наживлений” задля годиться, а майстер, якого ви “спіймали на гарячому”, може бути невинним. Усунути проблему можна в тому числі і на місці – потрібно розсвердлити отвір із зіпсованою різьбою, нарізати в ньому нову і підібрати під неї новий болт. Якщо колесо кріпиться шпилькою і різьбу зірвали на ній, то цю деталь треба вибити і замінити новою.

Незначні пошкодження диску водій може не помічати, аж доки його не оглянуть на шиномонтажі

Кривий диск

Коли працівник шиномонтажу балансує колесо на верстаті, він бачить усі його проблеми, в тому числі і зім’ятий обід, і “вісімку”, і тріщини металу. Звичайно, треба переконатися що проблема дійсно існує, і погодитися на так звану прокатку диску – якщо у цій майстерні є відповідний верстат. Легкосплавний диск може не тільки зім’ятися, а й тріснути, і офіційно такі диски ремонту не підлягають. Але на практиці умільці заварюють тріщини розумної довжини, і майже завжди вдало.

Шина не сідає на місце

Щоб борти безкамерної покришки сіли на свої місця на диску, її потрібно піддути повітрям високого тиску. Іноді цей стандартний прийом не допомагає, і покришка не розправляється – повітря встигає вийти між нею і закраїною диску швидше, ніж борти розійдуться на потрібну ширину.

Щоб посадити борти нової шини на полки диску іноді треба вжити спеціальних заходів

На такий випадок у професіоналів є кілька прийомів – спеціальний апарат-бустер, порція газу чи бензину, яку запалюють у шині або міцна мотузка, якою обтискують шину по протектору. Чесно кажучи, це має бути проблемою шиномонтажників, а не вашою – тим більше, якщо шина нова і не має ознак старіння або неправильного зберігання.

Рекомендація Авто24

Негаразди з шинами можуть бути недешевими, тож треба бути готовими до шиномонтажних сюрпризів не тільки інформаційно, а й фінансово. Враховуючи, що абсолютна більшість таких пунктів сервісу не має платіжних терміналів, коли збираєтеся на сезонне перевзування автомобіля, візьміть із собою запас готівки – щоб не їздити потім по неї до банкомату чи додому, і не ставати потім заново у чергу.

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