В шиномонтажную мастерскую мы обращаемся с надеждой, что мастера все сделают за нас. Но это не значит, что однажды кто-то из них не сообщит вам какую-то безрадостную весть и не спросит: "Что делаем?". Лучше быть готовым к такому вопросу.

Не все повреждения колес можно увидеть невооруженным глазом, тем более если этот глаз обычного пользователя, а не профессионала. Поэтому неудивительно, что часто о проблемах с шиной или тем или иным колесом мы узнаем именно на шиномонтаже, куда приезжаем для сезонного переобувания. И в данном случае не важно, имеет ваш второй комплект шин собственные диски или нет.

Именно на шиномонтаже автовладелец часто узнает о проблемах с шиной, и тому есть объяснение

В шине есть дыра

Конечно, прокол произошел еще в прошлом сезоне, но гвоздь, застрявший в протекторе, мастера обнаружили только сейчас. Стоит попросить сервисменов, чтобы они исследовали все четыре колеса на предмет повреждений и залатали каждую пробоину. Напомним, что порезы, разрывы и другие пробоины длиной более 2 см ремонтировать не стоит – такие латки не обеспечат безопасной работы шины.

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На шине грыжа

Очень досадная вещь – повреждение каркаса шины, что приводит к нарушению геометрии и балансировки, а впоследствии – и к полному разрушению покрышки. Такие шишки появляются после жестких ударов о края ям в асфальте, и водитель не всегда замечает повреждения, особенно на заднем колесе. Теоретически такие шины подлежат замене, но на практике некоторые водители продолжают их эксплуатировать.

Шины с вздутием нужно менять, но по финансовым причинам некоторые автовладельцы продолжают ими пользоваться. Грыжа на фото великовата для этого.

Порванный вентиль

Даже если специалисты ничего не скажут вам о ваших вентилях, попросите рассмотреть их (или сделайте это сами) – не появляются ли при наклоне вентиля в сторону трещины у его основания. Если так, это признак его скорого выхода из строя, и вентиль надо менять именно сейчас, особенно, если шина разбортирована.

При малейших признаках старения шинный вентиль надо заменить новым, чтобы потом из-за него опять не снимать колесо с машины

Сорвали резьбу в ступице

Это, пожалуй, худшее, что может случиться на шиномонтаже. Потому что исправить проблему непросто, а мастер с гигантским балонником или гайковертом в руках почти обязательно будет доказывать, что резьба была испорчена ранее и он ее "только коснулся". Доказать, что машина была полностью исправной, вам будет непросто, поэтому так важно обращаться в серьезные шиномонтажные пункты, где дорожат своим именем и сами исправляют свои ошибки.

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Отметим, однако, что резьба и вправду может быть сорвана раньше, болт давно был "наживлен" для вида, а мастер, которого вы "поймали на горячем", может быть невиновным. Устранить проблему можно в том числе и на месте – нужно рассверлить отверстие с испорченной резьбой, нарезать в нем новую и подобрать под нее новый болт. Если колесо крепится шпилькой и резьбу сорвали на ней, то эту деталь надо выбить и заменить новой.

Незначительные повреждения диска водитель может не замечать, пока его не осмотрят на шиномонтаже

Кривой диск

Когда работник шиномонтажа балансирует колесо на станке, он видит все его проблемы, в том числе и смятый обод, и "восьмерку", и трещины металла. Конечно, надо убедиться, что проблема действительно существует, и согласиться на так называемую прокатку диска – если в этой мастерской есть соответствующий станок. Легкосплавный диск может не только замяться, но и треснуть, и официально такие диски ремонту не подлежат. Но на практике умельцы заваривают трещины разумной длины, и почти всегда удачно.

Шина не садится на место

Чтобы борта бескамерной покрышки сели на свои места на диске, ее нужно поддуть воздухом высокого давления. Иногда этот стандартный прием не помогает, и покрышка не ​​расправляется – воздух успевает выйти между ней и закраиной диска быстрее, чем борта разойдутся на нужную ширину.

Чтобы посадить борта новой шины на полки диска, иногда надо принять специальные меры

На такой случай у профессионалов есть несколько приемов: специальный аппарат-бустер, порция газа или бензина, которую зажигают в шине или прочная веревка, которой сжимают шину по протектору. Честно говоря, это должно быть проблемой шиномонтажников, а не вашей – тем более, если шина новая и не имеет признаков старения или неправильного хранения.

Рекомендация авто24

Проблемы с шинами могут быть недешевыми для вас, поэтому надо быть готовыми к шиномонтажным сюрпризам не только информационно, но и финансово. Учитывая, что абсолютное большинство таких пунктов сервиса не имеет платежных терминалов, когда собираетесь на сезонное переобувание автомобиля, возьмите с собой запас наличности – чтобы не ездить потом за ней к банкомату или домой, и не становиться затем заново в очередь.

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