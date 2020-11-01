Осень в этом году затянулась, но тем более неожиданно может нагрянуть зима. Поэтому, хотя "переобуваться" еще рано, ваши зимние шины должны быть готовы к сезону. Напомним, как привести резину в боевой вид.

Второй комплект резины может храниться в двух состояниях – на собственных дисках и без таковых. Первый вариант, конечно, лучше для водителя, но сейчас мы не об этом. Между тем, некоторые факторы сохранности шин таки зависят от того, на дисках они или нет. Итак, на что обратить внимание, готовя зимние шины к сезону?

Правильное хранение шин – тема отдельного разговора, но главное здесь – температурный режим и предотвращение деформации

Шины в целом

После летнего хранения прежде всего осмотрите шины снаружи: глубина протектора, его повреждения, наличие камешков в ламелях, количество утерянных шипов, порезы на боковинах. Шипы вставить вряд ли удастся, а вот камни вычистить можно, чтобы они не повлияли на точность балансировки.

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Порез можно отремонтировать, если он длиной не более 20 мм (точнее можно выяснить на ближайшем шиномонтаже). Относительно глубины рисунка, согласно ПДД она должна быть минимум 1,6 мм, хотя чем глубже протектор, тем лучше сцепные качества шины. В некоторых богатых странах принято менять зимние шины на новые при глубине протектора 4 мм. После того, как шины будут смонтированы на диски, надо будет проверить еще кое-что, и об этом – следующая глава.

Отдельный комплект дисков для каждого сезонного комплекта резины полезен еще и потому, что позволяет иметь на зиму более “высокие” колеса

Шины на дисках

Если шины пролежали лето в сборе с дисками, они также прежде всего подлежат внешнему осмотру и устранению выявленных проблем. Кроме того, на смонтированном колесе надо проверить и довести до кондиции внутреннее давление воздуха. На накачанном колесе легче обнаружить порезы. Главное, что только на колесе “под давлением” можно обнаружить шишки (грыжи), которые возникают из-за повреждения каркаса шины после грубых ударов на ямах – такая шина подлежит замене. Наконец, в идеале стоит завезти колеса на шиномонтаж, где проверят их балансировку. Разумеется, если вы надевали зимние шины на диски непосредственно на шиномонтаже, там их вместе с этим и отбалансируют.

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Когда менять резину

Переобувать автомобиль в зимние шины следует не по календарю, а по реальной погоде. Производители-шинники заявляют, что летние покрышки сохраняют все свои свойства при минимальной температуре +7°С. Если температура ниже, летняя резиновая смесь, из которой сварен протектор, твердеет и хуже цепляется за асфальт. Конечно, в межсезонье ночью может быть холоднее семи градусов, а днем – все +20°С. Поэтому можно ориентироваться на ту температуру, при которой вы чаще всего пользуетесь машиной. Дополнительно следуйте за погодой, чтобы в случае неожиданного циклона не встретить снег и гололед на летних шинах.

Остаточную глубину протектора иногда можно определить не только простеньким прибором, но и по значкам, которые стираются по мере износа

Также имейте в виду, что зимняя резина в тепле ведет себя лучше, чем летняя – в мороз. На этом фоне можно принять во внимание еще одно соображение – очереди на шиномонтаж, которые непременно возникают в первые морозные или снежные дни. Поэтому когда среднесуточная температура начинает приближаться к тем же +7°С, возможно, кому-то будет иметь смысл переобуться заранее, чтобы сэкономить время на ожидание в очереди.

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Проще сменить шины тому, чья зимняя резина имеет свой отдельный комплект дисков: во-первых, переобуться можно самому с помощью штатного домкрата, а во-вторых, со смонтированными шинами проще найти окно в плотном графике шиномонтажных пунктов в период пиковой нагрузки.

Переобувка в период ажиотажа несет дополнительные риски: утомленные мастера, спеша, могут поцарапать диск или не обеспечить герметичность колеса

Рекомендация Авто24

Если встает вопрос покупки новых шин, имейте в виду, что даже при одном размере дисков можно получить колеса большего внешнего диаметра – что так желательно зимой. Ведь на зимних дорогах каждый миллиметр клиренса имеет значение. Поднять машину на один-два сантиметра можно, выбрав шины с большим профилем (расстояние от диска до асфальта на накачанной воздухом шине). Напомним, что в маркировке современных радиальных шин профиль обозначается второй цифрой в размерном коде: 175/70 R13. Где 70 – высота профиля шины в процентах от ее ширины – первой цифры (в нашем примере – 175 миллиметров). То есть чем больше вторая цифра при неизменной первой, тем выше будет машина стоять над дорогой.

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