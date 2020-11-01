Осінь цього року затягнулася, але тим більш несподівано може нагрянути зима. Тому, хоча "перевзуватися" ще рано, ваші зимові шини мають бути готові до сезону. Нагадаємо, як привести гуму у бойовий стан.

Другий комплект гуми може зберігатися у двох станах – на власних дисках і без таких. Перший варіант, звісно, кращій для водія, але зараз ми не про те. Між тим, деякі фактори збереження шин все-таки залежать від того, на дисках вони чи ні. Отже, на що звернути увагу, готуючи зимові шини до сезону?

Правильне зберігання шин – тема окремої розмови, але головне тут – температурний режим та запобігання деформації

Шини взагалі

Після літнього зберігання перш за все огляньте шини зовні: глибина протектора, його пошкодження, наявність камінчиків в ламелях, кількість загублених шипів, порізи на боковинах. Шипи вставити навряд чи вдасться, а ось каміння вичистити можна, аби воно не вплинуло на точність балансування.

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Поріз можна відремонтувати, якщо він довжиною не більше 20 мм (точніше можна з’ясувати на найближчому шиномонтажі). Щодо глибини малюнка, згідно ПДР вона має бути не менше 1,6 мм, хоча що глибше протектор, тим краще зчіпні якості шини. В деяких заможних країнах прийнято міняти шини за глибини протектору 4 мм. Після того, як шини будуть змонтовані на диски, треба буде перевірити ще дещо, і про це – наступна глава.

Окремий комплект дисків для кожного сезонного комплекту гуми корисний ще й тому, що дозволяє мати на зиму більш “високі” колеса

Шини на дисках

Якщо шини пролежали літо у складі з дисками, вони також перш за все підлягають зовнішньому огляду і усуненню виявлених негараздів. Крім того, на змонтованому колесі треба перевірити і довести до кондиції тиск повітря. На накачаному колесі легше виявити порізи.

Головне, що тільки на колесі “під тиском” можна виявити гулі (грижі), які виникають через пошкодження каркасу шини після грубих ударів на ямах. Насамкінець, в ідеалі варто завезти колеса на шиномонтаж, де перевірять їхнє балансування. Зрозуміло, якщо ви вдягали зимні шини на диски безпосередньо на шиномонтажі, там їх разом з тим відбалансують.

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Коли міняти гуму

Перевзувати автомобіль у зимові шини слід не за календарем, а за реальною погодою. Виробники-шинники заявляють, що літні покришки зберігають всі свої властивості за мінімальної температури +7оС. Якщо температура нижче, літня гумова суміш, з якої зварено протектор, твердіє і гірше чіпляється за асфальт. Звісно, в міжсезоння вночі може бути холодніше семи градусів, а вдень – усі +20оС. Тому можна орієнтуватися на ту температуру, за якої ви найчастіше користуєтеся машиною. Додатково слідуйте за погодою, аби у випадку несподіваного циклону не зустріти сніг і ожеледь на літних шинах.

Залишкову глибину протектору іноді можна визначити не тільки простеньким приладом, а й за значками, які стираються по мірі зносу

Також майте на увазі, що зимова гума в теплі веде себе краще, ніж літня – в мороз. На цьому фоні можна взяти до уваги ще одне міркування – черги на шиномонтаж, які неодмінно виникають у перші морозні або сніжні дні. Тому коли середньодобова температура починає наближатися до тих самих +7оС, можливо, комусь буде сенс перевзутися заздалегідь, аби зекономити час на очікування у черзі.

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Простіше змінити шини тому, чия зимова гума має власний комплект дисків: по-перше, перевзутися можна самому за допомогою штатного домкрату, а по-друге, із змонтованими шинами простіше знайти вікно у щільному графіку шиномонтажних пунктів у період пікового навантаження.

Перевзування в період ажіотажу несе додаткові ризики: стомлені майстри, поспішаючи, можуть подряпати диск або не забезпечити герметичність колеса

Рекомендація Авто24

Якщо постає питання купівлі нових шин, майте на увазі, що навіть за одного розміру дисків можна отримати колеса більшого зовнішнього діаметру – що бажано узимку. Адже на зимових шляхах кожен міліметр кліренсу має значення. Підняти машину на один-два сантиметри можна, обравши шини з більшим профілем (відстань від диску до асфальту на накачаній повітрям шині). Нагадаємо, що у маркуванні сучасних радіальних шин профіль позначається другою цифрою у розмірному кодуванні: 175/70 R13. Де 70 – висота профілю шини у відсотках від її ширини – першої цифри (у нашому прикладі – 175 міліметрів). Тобто чим більша друга цифра при незмінній першій, тим вище буде машина стояти над дорогою.

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