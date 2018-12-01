Що краще, сніг або лід? Звичайно, сніг! За умови, що під ним не буде льоду.

Слизька поверхня під колесами – ось що за великим рахунком відрізняє зиму від літа для водія. Тому головна порада щодо зимової їзди завжди зводиться до одного: стежити за станом дороги і не давати колесам ковзати в будь-якому напрямку.

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Варіантів два

Власне, зимова дорога – це або сніг, або лід. Третій варіант, коли вона чиста і суха, можна не вважати зимовим, при відповідній гумі на такому асфальті машина поводиться практично так само, як влітку. І сніг, і лід не подарунок, але давайте все ж вирішимо, що страшніше.

Сніг – неважливо, глибокий або не дуже, перешкоджає руху машини, а лід навпаки – провокує некеровані траєкторії

Сніг – це погано, тому що:

він заважає колесам рухатися вперед, провокуючи буксування на місці;

втрамбований сніг може бути майже таким же слизьким, як лід;

мокрий, перемішаний з водою сніг при гальмуванні і русі на високій швидкості викликає слешпленнінг – ефект спливання машини, схожий з акваплануванням;

під ним може ховатися лід.

Коли все покрито льодом після зимового дощу, краще залишити машину на парковці: будь ви суперпрофі, вас може вдарити хтось інший

Лід – це погано, тому що:

через низький коефіцієнт тертя на ньому погано гальмувати, рушати, повертати, розганятися;

він не завжди помітний: так званий “чорний лід” майже не відрізняється від асфальту;

на ухилі дороги машина може ковзати по льоду навіть при нульовій швидкості і в бік, а не тільки у напрямку руху

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Спуск, який покрився кригою, на міській вулиці: не слухаючись ані керма, ані гальм, автомобілі безладно ковзали вниз, накопичуючись у перехрестя

З вищесказаного зрозуміло, що лід більш небезпечний, оскільки як речовина він більш слизький – з максимально низьким коефіцієнтом зчеплення. У той час як шар снігу заважає колесу (і всій машині) рухатися вперед, лід створює умови для продовження руху, в тому числі і неконтрольованого.

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Лід в засідці

Лід підступний: у морозні дні його можна зустріти чи не на будь-якій ділянці дороги. Але все ж є ознаки місць, де зустріч з ним найбільш імовірна. Досвідчений водій бачить такі прикмети, підвищуючи пильність і завчасно переходячи на "льодові" прийоми управління.

Лід найчастіше зустрічається:

там, де вчасно не прибрали сніг і не застосували реагенти, і у второваних колесами коліях могла утворитися ожеледиця

перед перехрестями, де всі машини гальмують і вкочують сніг до стану льоду

на спусках – з тієї ж причини

на спусках – там, де в відлигу (сонячним днем) текла тала вода, яка тепер замерзла

на мостах і шляхопроводах, які зазвичай холодніші, ніж дорога на грунтовому насипу

під час ожеледиці, коли дощ або мокрий сніг падає на землю при мінусовій температурі, лід може бути всюди.

Під шаром свіжого снігу може ховатися лід, що утворився раніше. Таку ймовірність не можна виключати ніколи

Особливий випадок – лід, прихований під шаром снігу. Такого комплекту небезпек чекайте в двох випадках. По-перше, після недавнього снігопаду там, де зазвичай буває обмерзання (див. вище), а по-друге – в місцях, де старий сніг не прибраний і часто рушають з місця важкі автомобілі або автобуси. Своїми буксуючими колесами вони шліфують дорогу і тут же закидають "відполіровані" колії пухким снігом.

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Сніг або лід? Якщо є вибір – вибирайте сніг. Звичайно, якщо для цього не доведеться різко і на всьому ходу маневрувати, і якщо це не цілина півметрової товщини. Та й лід, що виник перед вашим капотом, теж не вирок – якщо ви до того рухалися в неспішному зимовому режимі і володієте найпростішими навичками їзди слизькою поверхнею.

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