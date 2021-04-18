Шины с направленным и асимметричным рисунком протектора встречаются довольно часто. А что будет, если установить такое колесо неправильно?

Ответим сразу: колесо не отвалится. Но так, как задумано конструкторами, машина не поедет. Сначала вкратце вспомним, для чего придумали шины с таким хитрым русинком протектора.

Благодаря сложному рисунку протектора конструкторы премиальных шин наделяют их взаимоисключающими качествами

Направленный протектор

Такой протектор лучше отводит из зоны его контакта с дорогой то, что мешает хорошему сцеплению – воду, мокрый снег, жидкую грязь. Рисунок спроектирован таким образом, что вместе с вращением колеса вперед вода собирается из тонких канавок в широкие и направляется ими в стороны, за пределы пятна контакта. Обычно протектор с направленным рисунком имеют зимние шины и модели, заявленные производителем как дождевые.

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Если такую шину заставить крутиться в противоположном направлении, протектор будет не отводить воду и снежную кашу из под себя, а наоборот, накапливать их в зоне контакта. Вследствие чего наступит раньше аквапланирование (зимой – слашплэнинг) – колесо начнет плыть на слое воды или жидкого снега на меньшей скорости, чем при правильно установленной шине. Это будет заметно не только при быстром движении, но и при торможении.

Направленный рисунок протектора чаще всего используют на зимних и дождевых шинах

У некоторых зимних шин ламели спроектированы таким образом, что во время движения в правильном направлении они “раскрываются”, повышая свою эффективность. Понятно, что в обратном направлении такая нарезка протектора работать не будет.

Особенно опасно, если “против хода” будет стоять одно колесо на оси – тогда автомобиль будет дополнительно разворачивать из-за разного сопротивления качению или из-за разного вектора тяги колес левого и правого борта.

Таким образом получается, что неправильно установленное колесо будет неправильно работать именно в самых опасных условиях движения на мокрой и грязной дороге, или в снежной каше. То есть сцепление шин с дорогой будет ухудшаться. Поэтому так важно монтировать направленные шины правильно.

Если колесо вращается правильно, специально спроектированные канавки быстро направляют воду и снежную кашу за пределы пятна контакта

Одно замечание насчет запасного колеса. Если шина на нем – с направленным протектором, как и на всех остальных колесах, то на одной стороне машины оно будет работать неправильно. В таком случае двигайтесь на запаске с особой осторожностью.

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Правильность монтажа шин с направленным протектором надо контролировать и во время обувания на диски на шиномонтаже (должно быть два колеса “левого” вращения и два – “правого”), и при установке колес на автомобиль.

Асимметричный протектор

Протектор таких шин представляет собой два разных рисунка, каждый из которых обеспечивает свои характеристики. Чаще всего одна сторона такой шины отвечает за отвод влаги из пятна контакта, вторая – за хорошее сцепление с дорогой (на прямых или при маневрировании – это уже особенности каждой конкретной модели). Иногда конструкторы объясняют свое решение иначе: одна сторона протектора у нас отвечает за управляемость на сухой дороге, другая – на мокрой.

При асимметричном протекторе одна его часть обеспечивает высокие характеристики на мокрой дороге, вторая – на сухой

Важный нюанс в том, что обычно ответственная за управляемость половина рисунка расположена на внешней стороне протектора. Потому что именно на внешнюю плечевую зону шина опирается при маневрах, особенно при скоростных. Поэтому с внешней стороны протектор имеет более жесткие шашки. А если поставить в эту более нагруженную зону пятна контакта мягкую дождевую сторону протектора, автомобиль будет хуже слушаться водителя. В зависимости от модели шин, может ухудшиться четкость реакций на действия рулем, ухудшится обратная связь.

Не все в порядке у установленной “наизнанку” асимметричной шины будет и с курсовой устойчивостью и управляемостью на мокрой дороге. Ведь отвод воды через "дождевую" часть протектора будет нарушен.

Правильно смонтированную на диск асимметричную шину можно устанавливать на любую ось и с любой стороны машины

Контролировать правильность установки асимметричных шин надо только на шиномонтаже – все четыре колеса должны иметь с внешней стороны шины надпись Outside. Если шиномонтажники смонтировать шину на диск правильно, на машину ее можно ставить на любое место. То есть, и запаску можно ставить на машину без оговорок.

Отметим, что иногда асимметричная шина может быть как будто с направленным протектором. Но производители при этом не указывают на боковине направление вращения, предписывая при монтаже руководствоваться только надписями Outside и Inside. В принципе, когда-то шины одновременно с направленным и асимметричным рисунком продавали двух видов - левые и правые. Но такой вариант не прижился из-за сложностей с логистикой.

Асимметричный протектор применяется уже и на бюджетных моделях шин

Рекомендация Авто24

Предписание ставить шину по стрелке Rotation или по надписи Outside нельзя считать рекомендацией – это приказ. Потому что неправильно установленное колесо не просто не реализует своих качеств – оно будет работать нештатно и может создать опасность во время движения, особенно, если водителю придется выполнять энергичный маневр в экстремальной ситуации.

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