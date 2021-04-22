Уже в ближайшее время автопроизводители могут почувствовать острый дефицит резины. Его причиной называют ряд мер против "коронавируса".

Дело в том, что из-за борьбы с “короновирусом” резко подскочил спрос на резиновые перчатки. К тому же, из-за наводнений во Вьетнаме и Таиланде резко сократился урожай натурального каучука. Цены на него уже достигли 2 долларов за килограмм и в ближайшее время могут вырасти и до рекордных $5.

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Конечно, в автомобильной отрасли дефицит резины в первую очередь коснется производителей шин. Впрочем, речь идет не только о них, проблемы могут возникнуть и у производителей кабелей и электропроводки, ведь они используют тысячи тонн резины для изоляции.

Примечательно, что в Китае предвидели ситуацию и создали стратегический запас резины, а вот в США этого не сделали. Впрочем, пока автогиганты не испытывают дефицита – представители концернов Ford, General Motors, Stellantis и Michelin сообщили, что пока дефицит не ощущается, хотя уже в недалеком будущем ситуация может измениться.