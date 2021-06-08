Компанія Renault розповіла перші подробиці про майбутній електричний Megane і опублікувала фотографії його прототипу, який, як зазначається, великою мірою наближений до серійного варіанту.

Тож, електрокар отримає силову установку потужністю 217 к.с. і батарею ємністю 60 кВт-год. На одному заряді хетчбек зможе проїхати 450 кілометрів (за циклом WLTP). Наразі 30 передсерійних електричних Megane проходять випробування, тоді як запуск повноцінного виробництва запланований вже на вересень цього року.

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В основу електричного Megane лягла нова платформа CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Серед відмінностей від концепту, який дебютував у 2020 році, – стандартні зовнішні дзеркала замість камер, спрощений дизайн передньої частини та звичайні двері замість безрамкових. Але висувні ручки передніх дверей, здається, залишилися.

До 2030 року Renault планує повністю перейти на випуск автомобілів з нульовим рівнем викидів. Нещодавно компанія навіть заснувала бренд HYVIA, який займатиметься виробництвом легкого комерційного транспорту на водневих паливних елементах. Більш того, французи мають намір створити цілу екосистему – не лише проектувати и виробляти водневі автомобілі, а ще й продавати паливо для свого транспорту і проводити обслуговування автопарків. Перші моделі – міський автобус, фургон і шасі для транспортування вантажів на базі Renault Master – з’являться в Європі вже в цьому році.