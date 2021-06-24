QX60 другої генерації виглядає помітно суворіше попередника: менше вигнутих ліній і більше прямих.

Для Infiniti кросовер QX60 важливий, на нього є попит, він приносить гроші. Замість реалізації власних фантазій компанія попрацювала з клієнтами, дізналася, що їм подобається і що вони б хотіли змінити в моделі, і ось він перед нами - ідеальний кросовер.

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На користь пішло спрощення форми капота, відмова від зигзага задньої стійки. Фари з пращурами, вузькі ліхтарі, вертикальні повітрозабірники в передньому бампері, більш масивна решітка радіатора - тепер все чітко, як кімоно сенсея.

Однак справа не тільки в дизайні: кросовер зберіг колишній розмір колісної бази - 2900 мм, але отримав розширену до 1699 мм (+30 мм) колію і підріс в холці з 1742 до 1770 мм, з яких 5 мм - збільшений дорожній просвіт. Довжина ж скоротилася: QX60 "усох" з 5095 до 5034 мм.

Заради комфорту пасажирів змінилася геометрія посадки на другому і третьому рядах - довелося пожертвувати об'ємом багажного відділення: він зменшився з 450 до 411 літрів. Якщо вибирати п'ятимісний варіант моделі, то тут, зрозуміло, збільшена висота стелі дала приріст 40 літрів - до 1178 літрів. При складених сидіннях є 2135 літрів.

У базовій комплектації Infiniti QX60 оснащений мультимедійною системою з екраном 12.3 дюйма, а ось приборка - аналогова, цифрова доступна за доплату: її діагональ складає теж 12.3 дюйма. Також кросовер можна оснастити проекційним дисплеєм 10.8 дюйма, трьохзонним клімат-контролем, аудіосистемою Bose, екраном замість дзеркала заднього виду.

У новій топ-версії QX60 Autograph у передніх сидінь є функція масажу з кількома режимами, а салон прикрашений вставками з натурального дерев'яного шпону.

Бензинова "шістка" об'ємом 3.5 літра не змінилася: ті ж 299 л.с. і 366 Нм. Але відчуття від мотора будуть абсолютно іншими, адже замість варіатора у QX60 тепер 9-ступінчастий "автомат". Опціонально можна замовити систему повного приводу, яка отримала іншу муфту на задній осі.

На ринок новий Infiniti QX60 вийде в кінці 2021 року.