Світовий дебют нового Infiniti QX60 вже заплановано на 23 червня поточного року.

Автовиробник оприлюднив тизерну фотографію абсолютно нового інтер'єру QX60 2022 року і називає його найдосконалішим кросовером марки на сьогодні.

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Infiniti QX60 поєднує в собі досконалу обробку салону і інтуїтивні технології допомоги водієві. Продажі преміального SUV стартують восени нинішнього року - спочатку в США і Канаді, а слідом і на ринках інших країн.



Трирядний QX60 року будуватиметься на основі Nissan Pathfinder, який також отримав оновлення кілька місяців тому. Що стосується його зовнішнього вигляду, ми можемо очікувати, що зовнішність буде виглядати дуже схожою на концепцію QX60 Monograph, показану ще у вересні, яка відрізнялася набагато більш вражаючим дизайном у порівнянні з вихідною моделлю.

Також у Pathfinder буде запозичена силова установка, яка являє собою комбінацію 3,5-літрового V6 і 9-ступінчастої автоматичної коробки передач. У Pathfinder цей двигун розвиває 284 к.с. і 359 Нм крутного моменту. Однак, як кажуть, у QX60 потужність буде збільшена до 295 к.с.