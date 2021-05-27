Мировой дебют нового Infiniti QX60 уже запланирован на 23 июня текущего года.

Автопроизводитель обнародовал тизерную фотографию совершенно нового интерьера QX60 2022 года и называет его самым совершенным кроссовером марки на сегодня.

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Infiniti QX60 сочетает в себе совершенную отделку салона и интуитивные технологии помощи водителю. Продажи премиального SUV стартуют осенью нынешнего года – сначала в США и Канаде, а следом и на рынках других стран.

Трехрядный QX60 года будет строиться на основе Nissan Pathfinder, который также получил обновление несколько месяцев назад. Что касается его внешнего вида, мы можем ожидать, что внешность будет выглядеть очень похожей на концепцию QX60 Monograph, показанную еще в сентябре, которая отличалась гораздо более впечатляющим дизайном в сравнении с исходной моделью.

Также у Pathfinder будет позаимствована силовая установка, которая представляет собой комбинацию 3,5-литрового V6 и 9-ступенчатой автоматической коробки передач. В Pathfinder этот двигатель развивает 284 л.с. и 359 Нм крутящего момента. Однако, как говорят, у QX60 мощность будет увеличена до 295 л.с.