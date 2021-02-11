Новое поколение кроссовера Infiniti QX60 дебютирует с новейшей 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, работающей в паре с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6.

Infiniti раскрыла подробности тестирования силового агрегата новейшего поколения для своего трехрядного кроссовера QX60. Это дуэт 3,5-литрового бензинового мотора V6 (283 л.с.) и 9-ступенчатого “автомата”.





Команды испытателей провели за рулем тестовых прототипов тысячи часов и накрутили сотни тысяч километров по дорогам Северной Америки, настраивая все параметры автомобиля.

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Тестированию подверглись все без исключения узлы и компоненты премиального кроссовера: от абсолютно новой 9-ступенчатой АКП, созданной совместно с немецкой фирмой ZF, до оконных уплотнителей.

Электронная система управления трансмиссией позволила высвободить полезное пространство в районе центральной консоли.



В салоне нового QX60 появился переключатель предустановленных режимов движения Infiniti Drive Mode Selector. На выбор водителю предлагается пять вариантов — “Стандарт” (Standard), “Экономичный” (ECO), “Снег” (Snow), “Спортивный” (Sport), “Индивидуальный” (Personal).

Напомним, что шпионы уже рассекретили QX60.