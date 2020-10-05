Концепт Infiniti QX60 Monograph трансформується у серійну модель у першій половині 2021 року, а у продажу очікується у другому півріччі. Та вже зараз можна побачити салон кросовера.

Друге покоління QX60 отримає абсолютно нову архітектуру та структуру анутрішнього простору, центральне місце у ньому відведено трьом цифровим дисплеям.

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Деякі елементи інтер'єру нового кросовера Infiniti QX60 дістануться йому від актуального Nissan X-Trail. Як можна судити за знімком, Infiniti QX60 запозичить у Nissan ідею з “повітряним” центральним тунелем із джойстиком трансмісії, кнопкою стоянкового гальма і парою підстаканників. Також у кросоверів можуть бути схожі органи управління: наприклад, у предсерийного прототипу QX60 помітно кермо від X-Trail.

Фірмовий дизайн Infiniti полягає у незвичайних дверних картах з трикутним підлокітником, сенсорному блок клімат-контролю з парою функціональних шайб, а також широкоформатному екрані мультимедійного комплексу з дубльованим управлінням фізичними клавішами та “щайбою” на центральному тунелі. Панель приладів у кросовера також буде цифровою.

Решта деталей про майбутню новинку поки не розкрита. Передбачається, що Infiniti QX60 другого покоління збереже трьохрядний салон, а базовим мотором для нього служитиме 2-літровий чотирициліндровий турбомотор в поєднанні з варіатором.

Фото: Концепт Infiniti QX60 Monograph / Infiniti