Концепт Infiniti QX60 Monograph трансформируется в серийную модель в первой половине 2021 года, а в продаже ожидается во втором полугодии. Но уже сейчас можно увидеть салон кроссовера.

Второе поколение QX60 получит абсолютно новую архитектуру и структуру внутреннего пространства, центральное место в нем отведено трем цифровым дисплеям.

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Некоторые элементы интерьера нового кроссовера Infiniti QX60 достанутся ему от актуального Nissan X-Trail. Как можно судить по снимку, Infiniti QX60 позаимствует у Nissan идею с "воздушным" центральным тоннелем с джойстиком трансмиссии, кнопкой стояночного тормоза и парой подстаканников. Также у кроссоверов могут быть похожи органы управления: например, у предсерийного прототипа QX60 заметен руль от X-Trail.

Фирменный дизайн Infiniti заключается в необычных дверных картах с треугольным подлокотником, сенсорном блок климат-контроле с парой функциональных шайб, а также широкоформатном экране мультимедийного комплекса с дублированным управлением физическими клавишами и "шайбой" на центральном тоннеле. Панель приборов у кроссовера также будет цифровой.

Остальные детали о будущей новинке пока не раскрыты. Предполагается, что Infiniti QX60 второго поколения сохранит трехрядный салон, а базовым мотором для него будет служить 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор в сочетании с вариатором.

Фото: Концепт Infiniti QX60 Monograph / Infiniti