Фантастический вид, передовая техника и богатые комплектации и хорошее внутреннее убранство выводят "Тусон" на уровень выше.

Если вас интересует Hyundai Tucson 2021 года, представленный недавно, то это видео от канала Asian Petrolhead – то, что нужно, чтобы познакомиться с новым кроссовером почти лично.

Ведущий проводит зрителей через все аспекты нового кроссовера, включая нажатие практически каждой кнопки внутри. Для просмотра рекомендуем включить субтитры с переводом на украинский.

Интересно наблюдать за различными режимами работы оптики Tucson. При выключенном режиме дневные ходовые огни сливаются с решеткой радиатора, что создает маленький сюрприз при их включении. В углы этих ламп встроены сигналы поворота. Между тем, основные фары сидят низко в углах бампера, где обычно размещаются воздухозаборники.

Также прекрасно смотрятся задние фонари. Есть светодиодная лента, которая проходит сквозь всю заднюю часть.

Построенный на новой платформе Hyundai Tucson третьего поколения стал на 20 мм длиннее, на 15 мм шире и на 5 мм выше своего предшественника (4500x1865x1650 мм), а расстояние между осями увеличилось на 10 мм – до 2680 мм. Известно, что у кроссовера будет два варианта колесной базы: стандартная для Европы и Ближнего Востока и удлиненная для США, Китая и Кореи. Пространство для ног пассажиров второго ряда увеличено почти до 1 метра.

Силовые установки для нового Hyundai Tucson представлены всеми возможными вариантами. Линейка моторов включает два обычных ДВС и три электрифицированных агрегата. Основным для Tucson 2021-2022 станет 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель Hyundai, что обеспечивает отдачу в 190 лошадиных сил и 260 ньютон-метров. Он сочетается с безальтернативной 8-скоростной коробкой “автомат”.

Умеренных гибридов с 48-вольтовым стартер-генератором будет два: 1.6 T-GDI (150 л. с. и 180 л. с.) и 1.6 CRDi (136 л. с.). Бензоэлектрических выполнения могут сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-скоростным “роботом”, а дизелю положена исключительно роботизированная трансмиссия.

Новинку также будут предлагать с традиционными моторами 1.6 T-GDI и 1.6 CRDi, бензиновый продуцирует 150 сил, а дизель – 115. В обоих случаях используется обычная шестиступенчатая механика.

Самой мощной силовой установкой для нового Hyundai Tucson будет гибрид на основе все того же 1.6 T-GDI Smartstream, усиленного 60-сильным электромотором и работающего в паре с 6-ступенчатым “автоматом”. Отдача этого агрегата составит 230 л. с. Скорее всего, именно такую силовую установку предложат для Tucson N Line.

Для гибрида с автоматом и полным приводом будет доступна функция выбора режимов движения Terrain Mode, такая же, как у нового Kia Sorento. Она имеет установленные настройки для движения по грязи, снегу и песку, а также режимы Эко, Комфорт, Смарт и Спорт.

Новый Tucson появится в продаже в первой половине 2021 года. Цены пока не объявлены.

Фото: Hyundai Tucson третьего поколения / Hyundai