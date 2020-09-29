Фантастичний вигляд, передова техніка та багаті комплектації та гарне внутрішнє оздоблення виводять "Тусон" на рівень вище.

Якщо вас цікавить Hyundai Tucson 2021 року, представлений нещодавно, то це відео від каналу Asian Petrolhead – те, що потрібно, аби познайомитись з новим кросовером майже особисто.

Ведучий проводить глядачів через усі аспекти нового кросовера, включаючи натискання практично кожної кнопки всередині. Для перегляду рекомендуємо увімкнути субтитри з перекладом на українську.

Цікаво спостерігати за різними режимами роботи оптики Tucson. При вимкненому режимі денні ходові вогні зливаються з решіткою радіатора, що створює маленький сюрприз при їх увімкненні. У кути цих ламп вбудовані сигнали повороту. Тим часом, основні фари сидять низько в кутах бампера, де зазвичай розміщуються повітрозабірники.

Також чудово виглядають задні ліхтарі. Є світлодіодна стрічка, яка проходить крізь усю задню частину.



Побудований на новій платформі Hyundai Tucson третього покоління став на 20 мм довшим, на 15 мм ширшим і на 5 мм вищим за свого попередника (4500x1865x1650 мм), а відстань між осями збільшилася на 10 мм – до 2680 мм. Відомо, що у кросовера буде два варіанти колісної бази: стандартна для Європи і Близького Сходу і подовжена для США, Китаю і Кореї. Простір для ніг пасажирів другого ряду збільшено майже до 1 метра.

Силові установки для нового Hyundai Tucson представлені усіма можливими варіантами. Лінійка моторів включає два звичайних ДВЗ та три електрифікованих агрегати. Основним для Tucson 2021-2022 стане 2,5-літровий рядний чотирициліндровий двигун Hyundai, що забезпечує віддачу у 190 кінських сил 260 ньютон-метрів. Він поєднується з безальтернативною 8-швидкісною коробкою “автомат”.

Помірних гібридів з 48-вольтовим стартер-генератором буде два: 1.6 T-GDI (150 к.с. та 180 к.с.) та 1.6 CRDi (136 к.с.). Бензоелектричні виконання можуть поєднуватись з 6-ступеневою механікою або 7-швидкісним “роботом”, а дизелю покладена виключно роботизована трансмісія.

Новинку також пропонуватимуть з традиційними моторами 1.6 T-GDI та 1.6 CRDi, бензиновий продукує 150 сил, а дизель – 115. В обох випадках використовується звичайна шестиступінчаста механіка.

Найпотужнішою силовою установкою для нового Hyundai Tucson буде гібрид на основі все того ж 1.6 T-GDI Smartstream, посиленого 60-сильним електромотором та працюючого в парі з 6-ступеневим “автоматом”. Віддача цього агрегата становитиме 230 к.с. Скоріш за все, саме таку силову установку запропонують для Tucson N Line.

Для гібрида з автоматом і повним приводом буде доступна функція вибору режимів руху Terrain Mode, така ж, як у нового Kia Sorento. Вона має встановлені налаштування для руху по бруду, снігу і піску, а також режими Еко, Комфорт, Смарт та Спорт.

Новий Tucson з’явиться у продажу в першій половині 2021 року. Ціни поки не оголошені.

Фото: Hyundai Tucson третього покоління / Hyundai