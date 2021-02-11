Нове покоління кросовера Infiniti QX60 дебютує з новітньою 9-ступінчастою автоматичною трансмісією, що працює в парі з 3,5-літровим бензиновим двигуном V6.

Infiniti розкрила подробиці тестування силового агрегату новітнього покоління для свого трирядного кросовера QX60. Це дует 3,5-літрового бензинового мотора V6 (283 к.с.) і 9-ступінчастого "автомата".



Команди випробувачів провели за кермом тестових прототипів тисячі годин і накрутили сотні тисяч кілометрів по дорогах Північної Америки, налаштовуючи всі параметри автомобіля.

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Тестування зазнали всі без винятку вузли і компоненти преміального кросовера: від абсолютно нової 9-ступінчастою АКП, створеної спільно з німецькою фірмою ZF, до віконних ущільнювачів.

Електронна система управління трансмісією дозволила вивільнити корисний простір в районі центральної консолі.

У салоні нового QX60 з'явився перемикач встановлених режимів руху Infiniti Drive Mode Selector. На вибір водієві пропонується п'ять варіантів - " Стандарт "(Standard)," економічний "(ECO)," Сніг "(Snow)," спортивний "(Sport)," індивідуальний " (Personal).

Напомним, что шпионы уже рассекретили QX60.