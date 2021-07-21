У Німеччині через рекордну кількість опадів продовжує вирувати шалена стихія.

Так, за інформацією Carscoops, у місті Хайльбронн затопило один із автосалонів Porsche, де перебували десятки новеньких машин німецької марки. Вода, рівень якої піднявся на 50 сантиметрів, майже повністю покрила колеса авто.

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Серед них опинилися, принаймні, три екземпляри Porsche 911 серії 992, два з яких - це 911 Carrera 4S Cabriolet і 911 Turbo. Крім них на парковці видно два кросовера Macan, а також два Cayenne Coupe, включаючи бензоелектричний Cayenne E-Hybrid. Під стінами автосалону припаркований чорний електрокар Porsche Taycan.

На деяких автомобілях видно білі стікери, що вказує на те, що вони були готові до відправки, проте тепер покупцям доведеться почекати доставки своїх Porsche. Найдорожча із затоплених моделей - це чорний 911 Turbo, вартість якого в Німеччині стартує від 189 176 євро.