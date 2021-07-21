В Германии из-за рекордного количества осадков продолжает бушевать безумная стихия.

Да, по информации Carscoops в городе Хайльбронн затопило один из автосалонов Porsche, где находились десятки новеньких машин немецкой марки. Вода, уровень которой поднялся на 50 сантиметров, почти полностью покрыла колеса авто.

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Среди них оказались, по крайней мере, три экземпляра Porsche 911 серии 992, два из которых – это 911 Carrera 4S Cabriolet и 911 Turbo. Кроме них на парковке видно два кроссовера Macan, а также два Cayenne Coupe, включая бензоэлектрический Cayenne E-Hybrid. Под стенами автосалона припаркованный черный электрокар Porsche Taycan.

На некоторых автомобилях видны белые стикеры, что указывает на то, что они были готовы к отправке, однако теперь покупателям придется подождать доставки своих Porsche. Самая дорогая из затопленных моделей – это черный 911 Turbo, стоимость которого в Германии стартует от 189 176 евро.