За півроку в Україну у режимі імпорту було ввезено 280,3 тис. легкових автомобілів. Загальна митна вартість цих авто становила понад 2,1 млрд доларів США.

У порівнянні з першим півріччям минулого року імпорт легкових авто зріс майже на 87 тис. одиниць або на 45 відсотків. На їх придбання імпортери витратили $1,05 млрд.

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Найбільшу кількість автомобілів з пробігом було імпортовано з Німеччини, з січня по червень – 46 тис. шт., загальна митна вартість яких становила $231 млн. На другому місці США, звідки в Україну завезли і розмитнили 40 тис. вживаних легкових авто, на суму – $286 млн. На третьому місці Польща – 25 тис. машин (на $66 млн.).

У поставках нових легкових автомобілів домінує Японія. З «Країни, де сходить сонце», за шість місяців завезли 11,2 тис. авто. Японські постачальники заробили на цьому майже $260 млн. Далі йдуть Китай і Румунія звідки в країну прибуло 11 тис. од. і 5,8 тис. од. нових машин відповідно. Імпорт нових легкових автівок з КНР коштував Україні $38 млн., а з Румунії – $67 млн.