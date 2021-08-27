Скільки машин було виділено виробником на цей рік для ринку США – не називається, але усім охочим придбати цей суперкар новим у дилера доведеться чекати до наступного року.

Вільям Пеффер, генеральний директор Maserati у Північній Америці, розмовляючи з The Drive під час Тижня автомобілів у Монтерей, що у кожного зі 115 дилерів з офіційної мережі бренду, є щонайменше один продаж, а загальний обсяг машин вже повністю розпроданий. “Усі автомобілі, які ми виділили на 2021 рік, замовлені. Всі”, – сказав він.

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Maserati MC20 дебютував у вересні 2020 року, машини почнуть прибувати до покупців наприкінці цього року. Представник Maserati підтвердив, що усі MC20, які були виділені для регіону Північної та Південної Америки, вже знайшли своїх покупців. Клієнти, зацікавлені у придбанні машини з наступного року можуть звернутись до місцевого дилера вже зараз.

MC20 або Maserati Corse 2020 – довгоочікувана новинка Maserati та продовження історії MC12, випущеного за 16 років до того. “Двадцятий” має легкий кузов з карбоновим монококом, абсолютно новий високопродуктивний мотор власної розробки Maserati – Nettuno V6 з подвійним турбонаддувом, потужністю 620 кінських сил. Цей двигун не з'явиться в жодному іншому Maserati, що робить MC20 ще більш ексклюзивним. Maserati також розробляє кабріолет чи родстер MC20 та електричну версію.

Фото: Maserati MC20 / Maserati