Кросовер італійської марки повинен справити офіційну прем'єру лише у листопаді. Та навіть після презентації, замовникам доведеться чекати на машини ще деякий час. Тому поява у продажу запчастин до майбутнього кросовера – справжня містика.

Молодший “брат” позашляховика Levante готується до дебюту і наразі проходить останні дорожні випробування, про що свідчать замасковані прототипи, помічені фотошпигунами. Але деякі його деталі вже зараз можна купити онлайн на польському сайті приватних оголошень.

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Преміальний італійський бренд в Україні не користується особливою популярністю, але у деяких країнах попит на автомобілі з тризубом є досить високим. Наприклад, американці вже в середині року розкупили усі суперкари Maserati MC20, виділені для США.

Фоо: знімок екрану сайту Allegro / Motor1

Портал Motor1 отримав анонімне повідомлення про те, що на польському сайті оголошень Allegro вже зараз продаються запчастини до Grecale. Цікаво, що це вже не перший подібний випадок на цьому сайті, оскільки минулого року на Allegro продавалось кілька деталей для BMW M5 CS, які фактично показали автомобіль за кілька місяців до його офіційного дебюту в січні цього року.

Запасних частин для Grecale на сайті налічується немало: капот позашляховика, передній бампер (включаючи решітку радіатора), крила, передні фари, задні ліхтарі, 21-дюймові колеса та кермо. Цікаво, що деталі вказані як “вживані” та OEM (оригінальні конвеєрні). Усі деталі виставлено на продаж однією особою.

Фото: офіційний тізер Maserati Grecale / Maserati