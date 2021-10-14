Японський автовиробник оголосив, що лінійка Honda в Китаї складатиметься виключно з електромобілів та плагін-гібридів з 2030 року, а до 2025-го на ринок вийде п'ять із них. Всі вони будуть "іншими".

Раніше компанія Honda говорила про перехід на електромобілі лише з 2040 року, але значна присутність у Китаї – найбільшому за обсягом ринку електромобілів – змушує японського виробника слідувати за трендами та прискорити електрифікацію, щоб задовольнити запити покупців. Honda не лише анонсувала нову стратегію електрифікації, а й показала автомобілі, з якими розпочне масований наступ на китайський ринок.

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Honda називає лінійку електрокарів серією e: N. Два з п’яти електромобілів цієї серії повинні надійти у продаж вже наступної весни. Компанія також планує експортувати ці нові електрокари в інші країни.

Усі п’ять електромобілів базуються на новій архітектурі e: N і будуть відрізнятися унікальним дизайном. Honda не розголошує подробиць про платформу, але зазначила, що буде три різних конфігурації з переднім, заднім і повним приводом.

Фото: лінійка електрокарів Honda e: N / Honda

Перші дві моделі – e: NS1 та e: NP1, замінять кросовер HR-V. Судячи з яскравого фарбування кузову, e: NS1 адресований молодій аудиторії, тоді як e: NP1 має більш солідний вигляд, але конструктивно вони не відрізнятимуться. Обом кросоверам обіцяний запас ходу у 500 кілометрів та прискорення з місця до 100 км/год менш ніж за вісім секунд.

Автомобілі e: N Coupe, e: N GT та e: N SUV, які вийдуть слідом, виконані в тій же стилістиці мінімалізму, з гранями, підкресленими тонкою “лінійною” оптикою.

Таймкоди відео:

00:00 Привітальне слово. Звіт про досягнення й успіхи Honda в Китаї, плани компанії на цьому ринку в рамках глобальної стратегії Honda

05:31 Стратегія електрифікації Honda на китайському ринку

11:05 Загальна презентація e:N COUPE Concept, e:N SUV Concept та e:N GT Concept

11:48 Презентація e:N Series Concept

20:59 Презентація e:NS1 / e:NP1

21:35 Презентація e:NS1 / e:NP1 технічний огляд