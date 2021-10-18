Але до показників кросоверів Cayenne та Macan електричному Porsche поки далеко.

За підсумками трьох кварталів 2021 року компанія Porsche звітує про приріст продажів на 13%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За дев'ять місяців німецький автовиробник продав 217 198 машин. Електричний Taycan став третьою моделлю марки за популярністю.

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Найкраще відновлюється ринок США, який демонструє більш динамічні показники, ніж інші країни – продажі зросли на 30%. При цьому США також займає майже 30 відсотків у обсягу продажів Porsche. В Америку за цей рік відправили 63 025 машин Porsche.

Найбільшим за обсягом ринком залишається Китай, куди з січня по вересень цього року відправили 69 789 машин, на 11% більше ніж торік.

У Європі Porsche покращила продажі на 2%, продавши 56 332 машин, причому близько третини з них – у Німеччині.

Найпопулярнішою моделлю Porsche залишається Cayenne, за три квартали продано 62 451 машин. На другому місці – компактніший кросовер Macan з показником у 61 944 проданих машини.

Але бестселером серед легкових моделей вперше став електричний Taycan. За дев’ять місяців було продано 28 640 батарейних машин, що виявилось краще за показники Porsche 911 та Panamera, яких біло продано 27 972 та 20 275 штук, відповідно.

Наразі Porsche готується до повного переходу на електромобілі до виходу на ринок новий електрокар, на який покладає великі сподівання – батарейний аналог Macan.