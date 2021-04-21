08:52, 21 квітня 0

Експоненціальний ріст – це те, про що мріє кожен бізнесмен. Чим якісніший товар, тим вищий на нього попит, а зростання попиту збільшує прибуток, який дозволяє розробляти і випускати ще більш якісніший товар. Porsche є чудовим прикладом експоненціального росту впродовж усієї своєї 90-річної історії, а нині бренд вкотре на підйомі з концепцією Porsche E-Performance. Що це таке – розповімо далі.

Про що думають в Porsche, коли мова заходить про майбутнє? Зрозуміло, про спорткари майбутнього. Вони відрізняються від всього, що ми звикли бачити в автомобілях. “Це досконала безкомпромісність та ідеальне поєднання максимального задоволення від водіння. Додайте до цього продуману зарядну інфраструктуру та найсучаснішу мережеву інтеграцію. При цьому, головну роль для нас завжди гратиме водій”, – говорять у Porsche.

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Від початку свого існування автомобілі Porsche асоціювались зі cотнями перемог на спортивних треках, шаленою швидкістю, бездоганною керованістю та задоволенням від водіння. Легендарна спортивна історія Porsche пишеться і сьогодні, однак компанія Porsche AG не зупинилася лише на спортивних досягненнях і через 50 років успішної роботи вивела на ринок перший у своєму роді преміальний спортивний позашляховик – Cayenne. Він став початком експоненціального росту Porsche для цього класу. А сьогодні Porsche підкорює електричну стихію та представляє перші електричні спорткари Taycan та Taycan Cross Turismo, а також гібриди серії Porsche E-Performance, з якими готовий брати нові вершини.

Німецький бренд реалізує комплексний підхід до теми електричної мобільності, який отримав назву E-Performance. З появою в лінійці гібридів та перших електрокарів, Porsche запропонував власникам не лише домашні зарядні станції, а й мережу брендових пунктів зарядки в дорозі.

На початку 2020 року офіційний імпортер бренду Porsche в Україні, компанія “Віннер Імпортс Україна, Лтд.” розпочала масштабний проект “Porsche Destination Charging” із встановлення брендових зарядних станцій Porsche у преміальних локаціях. Водночас у дилерів бренду з’явився перший електричний спорткар – Porsche Taycan. Таким чином власників перших Taycan забезпечили додатковими зарядними станціями.

Більше інформації про Porsche E-Performance – за посиланням.

Зараз мережа брендових зарядних станцій Porsche Destination Charging в Україні налічує понад 40 об’єктів, розташованих у преміальних житлових комплексах, заміських SPA-центрах, готелях, ресторанах, тощо. Кожен об’єкт оснащений 2 – 6 зарядними пристроями і являє собою виняткову локацію, де власники електричних та гібридних автомобілів Porsche можуть заряджатися безкоштовно.

Фото: Porsche Destination Charging / Porsche

Зважаючи на те, що у 2020 році українці придбали 70 Porsche Taycan, можна сказати, що Porsche все ще працює на випередження. І продовжить розширювати мережу своїх зарядних станцій.

Концепція Porsche E-Performance – це також домашні зарядні пристрої, тисячі громадських зарядних станцій в усьому світі, додатки для смартфонів та програмна підтримка в самих автомобілях.

Відчутні переваги при зарядці автомобіля в дорозі на громадських пунктах дає 800-вольтна технологія Porsche Taycan та інтелектуальна система управління тепловим режимом батареї.

Приміром, на зарядному терміналі Porsche Turbo Charger потужністю 270 кіловат-годин всього за п'ять хвилин можна накопичити достатньо енергії в батареї Taycan, щоб проїхати 100 км. Це якщо необхідна підзарядка в дорозі. При цьому усі дорожні зарядні пункти вже нанесені на мапу навігації електрокарів та гібридів Porsche. А зарядка від домашнього 11-кіловатного терміналу на ті ж 100 кілометрів шляху для базового Taycan триває 1 годину 49 хвилин, а для найпотужнішого Taycan Turbo S – 2 години 11 хвилин.

7 фактів про Porsche E-Performance

1. Перший електромобіль у світі створив Фердинанд Порше



Перший в історії бренду Porsche автомобіль - родстер 356, був представлений в 1948 році, проте його засновник - Фердинанд Порше - побудував свій перший електрокар набагато раніше: в 1898 році. Його випустила компанія Egger-Lohner і називався він C.2 Phaeton, хоча у вузьких колах знавців відомий, як Porsche P1. Він приводився в рух восьмикутним електродвигуном, який мав потужність від 3 до 5 кінських сил і розвивав максимальну швидкість у 25 км/год.

2. Мотор-колесо – розробка Фердинанда Порше



Працюючи на компанію Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co, Фердинанд Порше розробив електричне мотор-колесо. У 1900 році на світовій виставці в Парижі відбулася презентація першого електромобіля Lohner-Porsche, оснащеного мотор-колесами. Маючи потужність 2 x 2,5 кінські сили, він розвивав максимальну швидкість у 37 км/год.

3. Перший гібридний автомобіль у світі розробив Фердинанд Порше



У тому ж 1900 році Фердинанд Порше розробив перший гібридний автомобіль у світі: Lohner-Porsche Semper Vivus.

4. Перша лінійка плагін-гібридів Porsche

У 2010 році з’являється Cayenne S E-Hybrid, у 2011 році до нього приєднується Panamera S E-Hybrid, а у 2013 році Porsche виводить на ринок перший спортивний преміальний гібрид – 918 Spyder. Суперкар оснащувався атмосферним 4,6-літровим V8, двома електромоторами та літій-іонним акумулятором на 6,8 кіловат-годин. 875-сильний гібрид міг проїхати на чистій електроенергії до 20 км і мав характерну для “класичних” Porsche динаміку.

5. Перший гоночний автомобіль з частково електричним приводом

У 2010 компанія Porsche AG застосувала свої розробки для трекового 911 GT3 R Hybrid. Болід оснащувався парою електродвигунів на 220 сил на передній осі та 4-літровим шестициліндровим двигуном на 500 сил ззаду.

6. Трикратна перемога гібрида Porsche у Ле-Мані

У 2017 році болід Porsche 919 Hybrid здобув перемогу в 24 годинних перегонах на витривалість третій рік поспіль. Загалом же на рахунку Porsche найбільша кількість перемог у Ле-Мані – 19. І найбільша кількість перемог поспіль – 7.

7. Taycan – справжній Porsche з електричною душею

Porsche – це квінтесенція динаміки, потужності та емоцій. Поперечні прискорення, адреналін і задоволення від водіння, з водієм у головній ролі – ось складові традицій Porsche. Характеристики електричного спорткара Taycan та його успіхи на “Нордшляйфе” й інших знакових треках свідчать, що це справедливо і для електричної мобільності: прискорення до сотні за 2,8 секунди, максимальна швидкість у 260 км/год, 761 к.с. потужності та скажений крутний момент. І все це – на автомобілі із максимальним запасом ходу у 466 кілометрів на одному заряді.