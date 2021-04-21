08:52, 21 апреля 0

Экспоненциальный рост – то, к чему стремится каждый бизнесмен. Чем качественнее товар, тем выше спрос, а рост спроса увеличивает прибыль, позволяя выпускать еще более качественный товар. Porsche является прекрасным примером экспоненциального роста на протяжении всей своей 90-летней истории, а сейчас бренд опять на подъеме, благодаря концепции Porsche E-Performance. Что это такое – расскажем далее.

О чем думают в Porsche, когда речь заходит о будущем? Разумеется, о спорткарах будущего. Они отличаются от всего, что мы привыкли видеть в автомобилях. "Это совершенная бескомпромиссность и идеальное сочетание максимального удовольствия от вождения. Добавьте к этому продуманную зарядную инфраструктуру и современную сетевую интеграцию. При этом, главную роль для нас всегда будет играть водитель", – говорят в Porsche.

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С начала своего существования автомобили Porsche ассоциировались с сотнями побед на спортивных треках, бешеной скоростью, безупречной управляемостью и удовольствием от вождения. Легендарная спортивная история Porsche пишется и сегодня, однако компания Porsche AG не остановилась только на спортивных достижениях и через 50 лет успешной работы вывела на рынок первый в своем роде премиальный спортивный внедорожник – Cayenne. Он стал началом экспоненциального роста Porsche для этого класса. А сегодня Porsche покоряет электрическую стихию и представляет первые электрические спорткары Taycan и Taycan Cross Turismo, а также гибриды серии Porsche E-Performance, с которыми готов покорять новые вершины.

Немецкий бренд реализует комплексный подход к теме электрической мобильности, который получил название E-Performance. С появлением в линейке гибридов и первых электрокаров, Porsche предложил владельцам не только домашние зарядные станции, но и сеть брендовых пунктов зарядки в пути.

В начале 2020 года официальный импортер бренда Porsche в Украине, компания "Виннер Импортс Украина, Лтд." начала масштабный проект "Porsche Destination Charging" по установке брендовых зарядных станций Porsche в премиальных локациях. В то же время у дилеров бренда появился первый электрический спорткар – Porsche Taycan. Таким образом владельцев первых Taycan обеспечили дополнительными зарядными станциями.

Больше информации о Porsche E-Performance – по ссылке.

Сейчас сеть брендовых зарядных станций Porsche Destination Charging в Украине насчитывает более 40 объектов, расположенных в премиальных жилых комплексах, загородных SPA-центрах, гостиницах, ресторанах и так далее. Каждый объект оснащен 2 – 6 зарядными устройствами и представляет собой исключительную локацию, где владельцы электрических и гибридных автомобилей Porsche могут заряжаться бесплатно.

Фото: Porsche Destination Charging / Porsche

Учитывая то, что в 2020 году украинцы приобрели 70 Porsche Taycan, можно сказать, что Porsche все еще работает на опережение. И продолжит расширять сеть своих зарядных станций.

Концепция Porsche E-Performance – это также домашние зарядные устройства, тысячи общественных зарядных станций во всем мире, приложения для смартфонов и программная поддержка в самих автомобилях.

Ощутимые преимущества при зарядке автомобиля в дороге на общественных пунктах дает 800-вольтная технология Porsche Taycan и интеллектуальная система управления тепловым режимом батареи.

К примеру, на зарядном терминале Porsche Turbo Charger мощностью 270 киловатт-часов всего за пять минут можно накопить достаточно энергии в батарее Taycan, чтобы проехать 100 км. Это если необходима подзарядка в дороге. При этом все дорожные зарядные пункты уже нанесены на карту навигации электрокаров и гибридов Porsche. Зарядка от домашнего 11-киловаттного терминала на те же 100 километров пути для базового Taycan длится 1 час 49 минут, а для самого мощного Taycan Turbo S – 2 часа 11 минут.

7 фактов о Porsche E-Performance

1. Первый электромобиль в мире создал Фердинанд Порше



Первый в истории бренда Porsche автомобиль – родстер 356, был представлен в 1948 году, однако его основатель – Фердинанд Порше – построил свой первый электрокар гораздо раньше: в 1898 году. Его выпустила компания Egger-Lohner и назывался он C.2 Phaeton, хотя в узких кругах знатоков известен, как Porsche P1. Он приводился в движение восьмиугольным электродвигателем мощностью от 3 до 5 лошадиных сил и развивал максимальную скорость в 25 км/ч.

2. Мотор-колесо – разработка Фердинанда Порше



Работая на компанию Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co, Фердинанд Порше разработал электрическое мотор-колесо. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже состоялась презентация первого электромобиля Lohner-Porsche, оснащенного мотор-колесами. С мощностью 2x2,5 лошадиные силы он развивал максимальную скорость в 37 км/ч.

3. Первый гибридный автомобиль в мире разработал Фердинанд Порше



В том же 1900 году Фердинанд Порше разработал первый гибридный автомобиль в мире: Lohner-Porsche Semper Vivus.

4. Первая линейка плагин-гибридов Porsche

В 2010 году появляется Cayenne S E-Hybrid, в 2011 году к нему присоединяется Panamera S E-Hybrid, а в 2013 году Porsche выводит на рынок первый спортивный премиальный гибрид – 918 Spyder. Суперкар оснащался атмосферным 4,6-литровым V8, двумя электромоторами и литий-ионным аккумулятором на 6,8 киловатт-часов. 875-сильный гибрид мог проехать на чистой электроэнергии до 20 км и имел характерную для "классических" Porsche динамику.

5. Первый гоночный автомобиль с частично электрическим приводом

В 2010 году компания Porsche AG применила свои разработки для трекового 911 GT3 R Hybrid. Болид оснащался парой электродвигателей на 220 сил на передней оси и 4-литровым шестицилиндровым двигателем на 500 сил сзади.

6. Трехкратная победа гибрида Porsche в Ле-Мане

В 2017 году болид Porsche 919 Hybrid одержал победу в 24-часовых гонках на выносливость третий год подряд. Всего же на счету Porsche наибольшее количество побед в Ле-Мане – 19. И наибольшее количество побед подряд – 7.

7. Taycan – настоящий Porsche с электрической душой

Porsche – это квинтэссенция динамики, мощности и эмоций. Поперечные ускорения, адреналин и удовольствие от вождения с водителем в главной роли – вот составляющие традиций Porsche. Характеристики электрического спорткара Taycan и его успехи на "Нордшляйфе" и других знаковых треках свидетельствуют, что это справедливо и для электрической мобильности: ускорение до сотни за 2,8 секунды, максимальная скорость в 260 км/ч, 761 л.с. мощности и бешеный крутящий момент. И все это – на автомобиле с максимальным запасом хода в 466 километров на одном заряде.